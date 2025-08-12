Súlyos jelentés jött: szomorú számokat látunk Magyarországról

Április óta folyamatosan sújtja az aszály Európa területének és mediterrán partvidékének az 52 százalékát, ami a legmagasabb júliusban regisztrált arányszám a megfigyelések 2012-es kezdete óta - közölte kedden az Európai Unió Aszálymegfigyelő Intézete (EDO), kiemelve, hogy 21 százalékos emelkedésről van szó a 2012-2024-es időszak átlagához képest. A jelentés szerint Magyarországon egy hónap alatt 9 százalékról 56 százalékra emelkedett az aszály sújtotta területek aránya.

Az EU Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálatának részeként működő intézet a műholdas megfigyelések, valamint a csapadék, a talajnedvesség és a növényzet állapotát tükröző adatok alapján három aszályszintet különböztet meg: felügyeleti-, figyelmeztető szintet és riasztást. A jelentés megállapítja, hogy az érintett régiókban az aszály az év eleje óta minden hónapban rekordokat döntött.

A régiók közül fokozottan aszály sújtotta területnek nevezi az elemzés Kelet-Európát és a Balkán félszigetet, ahol több országban is jelentősen nőtt a száraz talaj riasztási szintet elérő aránya: június és július adatait összevetve

Magyarországon egy hónap alatt 9 százalékról 56 százalékra,

Koszovóban 6-ról 43 százalékra, Bosznia-Hercegovinában pedig egyről 23 százalékra emelkedett az aszály sújtotta területek aránya.

Hozzátették, hogy a Balkánt a nyár eleje óta sújtó hőhullámokat rekordszámú tűzeset kísérte, amely több esetben is szabadtéri, és gyakran illegális hulladéklerakókban alakult ki, így a füstön kívül mérgező gázokat is kibocsátottak. A jelentés kiemeli, hogy a Földközi-tengertől keletre fekvő Törökországot is tartós, március óta tartó aszály sújtja: az ország több mint 60 százalékát érinti, jelentősen megnövelve a bozóttüzek kitörésének az esélyét. Az adatok szerint Franciaország területének 68 százalékát érintette az aszály júliusban, ami jelentős növekedést mutat a júniusban mért 44 százalékhoz képest; miközben az ország a történetének egyik legnagyobb erdőtüzét szenvedte el, amikor a déli Aude megyében 13 ezer hektárnyi növényzet égett le. Franciaországnak jelenleg egy újabb, immár a második nyári hőhullámmal kell szembenéznie - tették hozzá. Kiemelték ugyanakkor, hogy Nagy-Britanniában javult a helyzet júliusban az előző hónapokhoz képest, bár az ország területének több mint kétharmada vízhiányt tapasztal. Az Ibériai-félsziget országaival kapcsolatban az elemzés azt mutatta ki, hogy Spanyolország területének a hét, Portugália területének pedig az öt százaléka tekinthető aszály sújtotta területnek.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, kiterjedt anticiklon hatására borult vörösbe Európa; van, ahol 40 fok feletti hőmérsékletet mérnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images