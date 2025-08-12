Több helyen is evakuáció indult, súlyos a helyzet Európában

Spanyolországban a Madrid közelében kitört tűz miatt egy ember életét vesztette, miután teste 98%-án égési sérüléseket szenvedett. A lángok több spanyol régiót is érintenek, köztük Kasztília és León, Kasztília-La Mancha, Andalúzia és Galícia területét.

A spanyol belügyminisztérium "vészhelyzet-előtti" állapotot hirdetett, és országos szolgálatokat helyezett készenlétbe a tűzoltók támogatására.

Már közel 1000 katona segíti a tűzoltási munkálatokat, miközben az előrejelzések szerint az ország egyes részein a hőmérséklet elérheti a 44 Celsius-fokot.

Portugáliában több mint 700 tűzoltó dolgozik a Lisszabontól 217 mérföldre északkeletre fekvő Trancosóban kialakult tűz megfékezésén. Vila Real polgármestere, Alexandre Favaios szerint "élve főnek meg az emberek", a városban már 10 napja tombol a tűzvész.

Törökországban is több erdőtűz ellen küzdenek, különösen az északnyugati Canakkale tartományban, ahol százak kényszerültek elhagyni otthonaikat. A lángok miatt ideiglenesen lezárták a Canakkale repülőteret és a Dardanellák szorosát is a hajóforgalom elől.

Görögországban több falu és egy szálloda evakuálását rendelték el a jón-tengeri Zakynthos és Kefalónia turistaszigeteken, valamint a szárazföld négy másik részén. Zakynthos polgármestere szerint az erős szél miatt a tűz irányíthatatlanná vált.

Olaszországban és Franciaországban vörös és sárga hőségriasztást adtak ki. Dél-Franciaországban hőmérsékleti rekordok dőltek meg hétfőn: Bordeaux-ban 41,6 Celsius-fokot mértek, meghaladva a 2019-es 41,2 fokos korábbi rekordot.

Montenegró a főváros, Podgorica közelében és az Adriai-tenger partvidékén tűzvészekről számolt be, ami sürgős segítségkérést váltott ki a szomszédos országokból. A családokat evakuálták a főváros északi részéről, miközben a hadsereg egységei az ősi Duklja város romjainak védelmére törekedtek. Nikola Bojanovic, a sürgősségi szolgálat vezetője a helyzetet „katasztrofálisnak” minősítette, mivel erős szél fújta a lángokat. A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy takarékoskodjanak az ivóvízzel, hogy elkerüljék a korlátozásokat írta a CBS.

A tudósok szerint a globális felmelegedés miatt a Földközi-tenger térségében egyre forróbb és szárazabb nyarak várhatók. Az EU Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálatának adatai alapján Európa gyorsabban melegszik, mint bármely más kontinens – a hőmérséklet az 1980-as évek óta kétszer olyan gyorsan emelkedik, mint a globális átlag. A megfigyelő ügynökség szerint a tavalyi év volt a legmelegebb Európában és világszerte is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images