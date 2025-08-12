  • Megjelenítés
Veszélyes
Veszélyes "lopakodó" parazitát fedeztek fel a tudósok, amely képes kiiktatni az emberi fájdalomérzetet

Egy élősködő féreg képes észrevétlenül bejutni a szervezetbe azáltal, hogy elnyomja a fájdalom- és viszketésérzetért felelős jeleket. A nemrégiben publikált felfedezés új fájdalomcsillapítók és fertőzésmegelőző módszerek kifejlesztéséhez vezethet - számolt be a Sciencedaily.

A The Journal of Immunology folyóiratban megjelent új kutatás szerint

egy parazita féreg képes elnyomni a bőrben található idegsejteket, hogy elkerülje a felfedezését.

A kutatók szerint a féreg valószínűleg a túlélése érdekében fejlesztette ki ezt a mechanizmust, és az elnyomásért felelős molekulák felfedezése új fájdalomcsillapítók kifejlesztéséhez vezethet.

A schistosomiasis egy férgek által okozott parazitafertőzés, amely akkor következik be, amikor az ember fertőzött vízzel érintkezik úszás, ruhák mosása vagy halászat közben, és a lárvák behatolnak a bőrbe. Meglepő módon a féreg gyakran elkerüli az immunrendszer figyelmét, ellentétben más baktériumokkal vagy parazitákkal, amelyek általában fájdalmat, viszketést vagy kiütést okoznak.

A Tulane Orvostudományi Egyetem kutatói azt vizsgálták, miért nem okoz fájdalmat vagy viszketést a Schistosoma mansoni parazita féreg, amikor behatol a bőrbe. Eredményeik szerint a parazita elnyomja egy fehérje (TRPV1+) aktivitását, amely olyan jeleket küld az agynak, amelyeket az hőként, fájdalomként vagy viszketésként értelmez.

Ez a fehérje az érzékelő neuronokban a fájdalomérzékelés részeként szabályozza az immunválaszokat számos helyzetben, például fertőzés, allergia, rák, autoimmunitás, sőt még a hajnövekedés esetén is. A parazita így nagyrészt észrevétlenül fertőzheti meg a bőrt. Valószínű, hogy a túlélése érdekében fejlesztette ki a fehérje blokkolására szolgáló molekulákat.

Ha azonosítjuk és izoláljuk a férgek által a szóban forgó fehérje aktiválásának blokkolására használt molekulákat, az új alternatívát jelenthet a jelenlegi opioid-alapú kezelésekre a fájdalom csökkentésében

- mondta Dr. De'Broski R. Herbert, a Tulane Orvostudományi Egyetem immunológia professzora, aki a tanulmányt vezette. A fehérjét blokkoló molekulákból olyan terápiás szerek is fejleszthetők, amelyek csökkentik a betegség súlyosságát a fájdalmas gyulladásos állapotokban szenvedő egyéneknél.

