Veszélyes "lopakodó" parazitát fedeztek fel a tudósok, amely képes kiiktatni az emberi fájdalomérzetet

A The Journal of Immunology folyóiratban megjelent új kutatás szerint
egy parazita féreg képes elnyomni a bőrben található idegsejteket, hogy elkerülje a felfedezését.
A kutatók szerint a féreg valószínűleg a túlélése érdekében fejlesztette ki ezt a mechanizmust, és az elnyomásért felelős molekulák felfedezése új fájdalomcsillapítók kifejlesztéséhez vezethet.
A schistosomiasis egy férgek által okozott parazitafertőzés, amely akkor következik be, amikor az ember fertőzött vízzel érintkezik úszás, ruhák mosása vagy halászat közben, és a lárvák behatolnak a bőrbe. Meglepő módon a féreg gyakran elkerüli az immunrendszer figyelmét, ellentétben más baktériumokkal vagy parazitákkal, amelyek általában fájdalmat, viszketést vagy kiütést okoznak.
A Tulane Orvostudományi Egyetem kutatói azt vizsgálták, miért nem okoz fájdalmat vagy viszketést a Schistosoma mansoni parazita féreg, amikor behatol a bőrbe. Eredményeik szerint a parazita elnyomja egy fehérje (TRPV1+) aktivitását, amely olyan jeleket küld az agynak, amelyeket az hőként, fájdalomként vagy viszketésként értelmez.
Ez a fehérje az érzékelő neuronokban a fájdalomérzékelés részeként szabályozza az immunválaszokat számos helyzetben, például fertőzés, allergia, rák, autoimmunitás, sőt még a hajnövekedés esetén is. A parazita így nagyrészt észrevétlenül fertőzheti meg a bőrt. Valószínű, hogy a túlélése érdekében fejlesztette ki a fehérje blokkolására szolgáló molekulákat.
Ha azonosítjuk és izoláljuk a férgek által a szóban forgó fehérje aktiválásának blokkolására használt molekulákat, az új alternatívát jelenthet a jelenlegi opioid-alapú kezelésekre a fájdalom csökkentésében
- mondta Dr. De'Broski R. Herbert, a Tulane Orvostudományi Egyetem immunológia professzora, aki a tanulmányt vezette. A fehérjét blokkoló molekulákból olyan terápiás szerek is fejleszthetők, amelyek csökkentik a betegség súlyosságát a fájdalmas gyulladásos állapotokban szenvedő egyéneknél.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Borzasztó hír érkezett Németországból
Romlik a gazdasági helyzet.
Veszélyes kockázat a nyugdíjrendszerben – ez vezetett idáig a szakértő szerint
Egy korábbi változtatás miatt léteznek most több milliós nyugdíjak.
416 ezren vettek részt az idei Szigeten
Ez 5%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest .
Komoly növekedés volt a Mol horvát leányvállalatánál
18 százalékkal nőtt a nyereség.
Száguld a nagy bejelentés után a 4iG - Itt az új történelmi csúcs
Idén már több mint duplázott az árfolyam.
Egyetlen térkép, amely megmutatja, mekkora átütő sikert ért el az orosz haderő
Ha ez tovább folytatódik, pillanatok alatt összeomolhat Ukrajna védelme
Hasít a világ legnagyobb alapja, ezek a részvények voltak a sztárbefektetései
Jól muzsikált a gigantikus befektetési alap.
Kazahsztán legnagyobb premixüzemét építi meg az UBM Csoport
15 százalékos árbevétel-növekedést hozhat a beruházás.
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Helyszíni ellenőrzés? Nehogy rajtakapjanak felkészületlenül!
Avagy: Hogyan biztosíthatod, hogy az ellenőrzés ne rémálom, hanem sikertörténet legyen?
Mi is az az ökorasszizmus?
Tanulmányok szerint a marginalizált közösségek aránytalanul viselik a szennyezés egészségügyi terheit.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Top 10 osztalék részvény - 2025. augusztus
Augusztus negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Amikor a vágy titokzatos tárgya már nem a Mona Lisa...(Egyáltalán: ki az a Mona Lisa?)
Igazolt tény, hogy a műtárgypiac rezisztens a válságokra, az aukciók tendenciája a folyamatos erősödés. A millenniumi generáció viszont nem befektetésként tekint a műtárgyakra. Zentai Péte
Robert Half - elemzés
Az augusztusi Top10 első helyezettje, de mielőtt vásárolnék, megnézem alaposabban.'24 áprilisában elemeztem már, akkor nagyon tetszettek a számai, jókat emelt, volt pénze az osztalékra, szép
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.