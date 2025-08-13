  • Megjelenítés
5 kilométeres dugó van az M1-esen
5 kilométeres dugó van az M1-esen

MTI
Több jármű karambolozott az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Biatorbágy közelében, ezért jelentős a torlódás a sztrádán - közölte az Útinform szerdán.

Azt írták, hogy a 17-es kilométernél csak a legbelső sáv járható, a torlódás 5 kilométeres.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy egy kamion és két személyautó ütközött össze az említett sztrádaszakaszon.

