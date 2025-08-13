A befagyasztott gázár a felelős a magas inflációért - hogyan?

November óta folyamatosan emelkedik a Központi Statisztikai Hivatal által számolt lakossági gázár. Júliusban havi alapon 2,3%-os volt a drágulás, amivel az éves alapú áremelkedés már 23%-os. Ez önmagában 0,4 százalékponttal járul hozzá a 4,3%-os fő inflációs mutatóhoz, vagyis ha nem látnánk a gázárak emelkedését, akkor a hivatalos árindex már hármassal kezdődne.
De mitől drágul a lakosság számára a gáz, amikor annak hatósági díjszabása évek óta nem változott? Erről a sajátos jelenségről korábban részletesen írtunk és értékeltük a KSH által alkalmazott módszert, most csak a friss jelenségre koncentrálva foglaljuk össze a lényeget.
A gáz "statisztikai árának" hektikus mozgása mögött az a módszer áll, ahogyan a hazai kettős lakossági díjszabást a KSH az átlagárakban elszámolja. Mint ismert, bizonyos fogyasztási szint felett a háztartások a normál tarifa hétszereséért kapják a vezetékes gázt. Emiatt a háztartások átlagos gázára attól függ, hogy a lakosság egésze milyen arányban fogyasztott a magasabb árú gázból. Ezt a KSH hónapról hónapra energetikai részadatokból próbálja becsülni. Ezért hiába fix a gáz hatósági díjszabása, a háztartások átlagos gázára a statisztika számára hónapról hónapra mozog.
Ennek látványos időszaka volt a hétszeres gázár bevezetése utáni időszak, amikor a lakosság a gázon elkezdett spórolni, a fogyasztás egyre kisebb része esett a hétszeres árkategóriába, ezért az átlagár hónapról hónapra csökkent. Ha belegondolunk, a módszer logikus, hiszen hiába emeli a kormány hétszeresére a gázárat bizonyos egyedi fogyasztási szint felett, ha ennek (vagy akár egy enyhe időjárás) hatására ad absurdum senki nem fogyasztana a nagyon drága gázból, elég visszás lenne magas árat mérnie a statisztikának.
De mi a helyzet a mostani drágulással? A múlt heti inflációs adat kapcsán azt a következtetést vontuk le, hogy bizonyára a fenti folyamat ellenkezője történik. Vagyis a lakosság több gázt fogyaszt, ezért a teljes fogyasztás nagyobb része esik át a hétszeres gázár kategóriájába, ez pedig az átlagárat megemeli. Ugyanakkor az nem volt világos teljesen, hogy ennek a hűvösebb időjárás, vagy épp a légkondik, medencék nagyobb használata, esetleg az energiaspórolás egy általános enyhülése az oka.
Ezzel kapcsolatos kérdésünkre a KSH adott választ:
A májusi a lakossági fogyasztás – feltehetően az átlagosnál hidegebb időjárás következtében – jelentősen, közel a duplájára emelkedett a 2024. májusi értékhez képest.
Azért a májusi a fontos, mert "a lakossági fogyasztási adatok csak késleltetve állnak rendelkezésünkre, ezért a júliusi inflációs adatban a májusi fogyasztás szerepel legfrissebb adatként (a 12 hónapos mozgóátlagban)" - tájékoztatott a statisztikai hivatal. Vagyis érvényes az az összefüggés, hogy "az egyes háztartások limit alatti és feletti fogyasztásának arányát, és ezen keresztül a kiszámított átlagárat az összfogyasztás változása befolyásolja."
A KSH által alkalmazott módszert egyébként több kritika is érte a múltban. A Portfolio akkori (és azóta is fenntartott) véleménye szerint a nagyon sajátos progresszív gázárképzésre nincs igazán tökéletes megoldás, a magyar megoldás elvi és gyakorlati szempontból sem rosszabb, mint bármelyik másik. Akkor is azt mondtuk, hogy a módszer legfontosabb problémája az, hogy ehhez a KSH-nak a számítás pillanatában nincsenek pontos adatai. Ez most is látszik, hiszen a júliusi inflációt a májusi gázfogyasztási minta befolyásolta.
Az idéntől egyébként az Eurostat egy klasszikusabb megoldást ír elő a KSH-nak, amikor nem változtathatja hónapról hónapra az alacsony és a magasabb árú gáz súlyát a lakossági fogyasztásban. Ez a változtatás azonban csak az európai statisztikai hivatal által közölt harmonizált fogyasztói árindexben (HICP) érvényesül, a hazai fogyasztóiár-index (CPI) számítás módszertanát nem érinti.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Évtizedes mérföldkő mehet a levesbe: földrengés jöhet, ha ezt meglépi a csúcstestület
Ennyi volt precedens?
Történelmi fordulat Németországban: élre tört a szélsőjobboldal
Az AfD már a legnépszerűbb párt.
Trump már a Goldman Sachs közgazdászát is kirúgatná, nemcsak Powellt száműzné
Az amerikai elnök kereskedelmi bankokat is célba vett.
Ez aztán a gátlástalan befektetés: egyre többen nyerészkednének a szörnyű katasztrófákon
Az uniós felügyelet betiltaná ezt a játékot.
Washingtonnak csak kérnie kellett, és úgy is lett – Nemzetközi bűnözők kerültek a Trump-kormányzat kezére
De persze más eszközt is bevetettek.
Tovább terjeszkedik a MET: többségi részesedést szerzett a Benelux-piacon
Újabb üzletet jelentettek be.
AI-startup vásárolná fel a világ legnépszerűbb böngészőjét
Nagy étvágya van az új kihívónak.
Kiadott az EU egy szexkalauzt a nyárra, botrány is lett belőle
Szakértők sora kritizálja a kiadványt és a tanácsokat.
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Égető kérdések Franciaország jövőjéről
A helyi infrastruktúrák és közszolgáltatások sebezhetőségének rendszerszintű felmérése nélkülözhetetlen a hatékony alkalmazkodáshoz.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Helyszíni ellenőrzés? Nehogy rajtakapjanak felkészületlenül!
Avagy: Hogyan biztosíthatod, hogy az ellenőrzés ne rémálom, hanem sikertörténet legyen?
Mi is az az ökorasszizmus?
Tanulmányok szerint a marginalizált közösségek aránytalanul viselik a szennyezés egészségügyi terheit.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.