A vártnál is rosszabb állapotban van a Flórián téri felüljáró, jelentősen csúszhat a felújítás

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) megerősítette a Magyar Hangnak, hogy az

óbudai Flórián téri felüljáró állapota a vártnál is rosszabb.

A márciusban kezdődött munkálatok során a Szentendrei útról Pest irányába vezető déli híd pályaburkolatának szórt szigetelésének eltávolítása után derültek ki a vasbeton pályalemez és a kéregbeton korábban nem ismert hibái.

A problémák miatt a felújítás drágább és időigényesebb lesz: a szeptemberre tervezett átadás helyett legkorábban novemberben nyithat meg a déli híd a forgalom előtt. Ezt követően kezdődhet az északi híd felújítása, amely Pest irányából vezet a Szentendrei út felé.

A szakemberek feltételezik, hogy az északi híd esetében is hasonló problémákkal szembesülhetnek, ami további költségnövekedést és időbeli csúszást eredményezhet. A legutóbb 2002-2003-ban felújított híd teljes munkálatai várhatóan 2026 első negyedévében fejeződnek be.

A projekt megvalósítása már eleve öt évet csúszott, mire idén tavasszal elkezdődhetett. A közbeszerzést a KM Építő Kft. nyerte el nettó 2,1 milliárd forintért. A BKK eredetileg körülbelül hárommilliárd forintra becsülte a teljes felújítás költségét, de a mostani állapotfelmérés alapján ez az összeg várhatóan emelkedni fog.

A felüljáró jelentős méretű: az északi rész 322 méter hosszú, amelyhez a Szentendrei úton egy 115 méteres, az Árpád híd felé pedig egy 152 méteres rámpa csatlakozik. A déli felüljáró ennél is hosszabb, 364 méteres, 115 és 133 méteres rámpákkal.

