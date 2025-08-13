A vártnál is rosszabb állapotban van a Flórián téri felüljáró, jelentősen csúszhat a felújítás

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) megerősítette a Magyar Hangnak, hogy az
óbudai Flórián téri felüljáró állapota a vártnál is rosszabb.
A márciusban kezdődött munkálatok során a Szentendrei útról Pest irányába vezető déli híd pályaburkolatának szórt szigetelésének eltávolítása után derültek ki a vasbeton pályalemez és a kéregbeton korábban nem ismert hibái.
A problémák miatt a felújítás drágább és időigényesebb lesz: a szeptemberre tervezett átadás helyett legkorábban novemberben nyithat meg a déli híd a forgalom előtt. Ezt követően kezdődhet az északi híd felújítása, amely Pest irányából vezet a Szentendrei út felé.
A szakemberek feltételezik, hogy az északi híd esetében is hasonló problémákkal szembesülhetnek, ami további költségnövekedést és időbeli csúszást eredményezhet. A legutóbb 2002-2003-ban felújított híd teljes munkálatai várhatóan 2026 első negyedévében fejeződnek be.
A projekt megvalósítása már eleve öt évet csúszott, mire idén tavasszal elkezdődhetett. A közbeszerzést a KM Építő Kft. nyerte el nettó 2,1 milliárd forintért. A BKK eredetileg körülbelül hárommilliárd forintra becsülte a teljes felújítás költségét, de a mostani állapotfelmérés alapján ez az összeg várhatóan emelkedni fog.
A felüljáró jelentős méretű: az északi rész 322 méter hosszú, amelyhez a Szentendrei úton egy 115 méteres, az Árpád híd felé pedig egy 152 méteres rámpa csatlakozik. A déli felüljáró ennél is hosszabb, 364 méteres, 115 és 133 méteres rámpákkal.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
