  • Megjelenítés
A vártnál is rosszabb állapotban van a Flórián téri felüljáró, jelentősen csúszhat a felújítás
Gazdaság

A vártnál is rosszabb állapotban van a Flórián téri felüljáró, jelentősen csúszhat a felújítás

Portfolio
A Flórián téri felüljáró felújítása a vártnál rosszabb állapot miatt két hónappal tovább tart, így a déli híd legkorábban novemberben nyílik meg a forgalom előtt - számolt be a Telex.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) megerősítette a Magyar Hangnak, hogy az

óbudai Flórián téri felüljáró állapota a vártnál is rosszabb.

A márciusban kezdődött munkálatok során a Szentendrei útról Pest irányába vezető déli híd pályaburkolatának szórt szigetelésének eltávolítása után derültek ki a vasbeton pályalemez és a kéregbeton korábban nem ismert hibái.

A problémák miatt a felújítás drágább és időigényesebb lesz: a szeptemberre tervezett átadás helyett legkorábban novemberben nyithat meg a déli híd a forgalom előtt. Ezt követően kezdődhet az északi híd felújítása, amely Pest irányából vezet a Szentendrei út felé.

A szakemberek feltételezik, hogy az északi híd esetében is hasonló problémákkal szembesülhetnek, ami további költségnövekedést és időbeli csúszást eredményezhet. A legutóbb 2002-2003-ban felújított híd teljes munkálatai várhatóan 2026 első negyedévében fejeződnek be.

A projekt megvalósítása már eleve öt évet csúszott, mire idén tavasszal elkezdődhetett. A közbeszerzést a KM Építő Kft. nyerte el nettó 2,1 milliárd forintért. A BKK eredetileg körülbelül hárommilliárd forintra becsülte a teljes felújítás költségét, de a mostani állapotfelmérés alapján ez az összeg várhatóan emelkedni fog.

A felüljáró jelentős méretű: az északi rész 322 méter hosszú, amelyhez a Szentendrei úton egy 115 méteres, az Árpád híd felé pedig egy 152 méteres rámpa csatlakozik. A déli felüljáró ennél is hosszabb, 364 méteres, 115 és 133 méteres rámpákkal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
gazdaságpolitika-román-románia-Donald Trump-autóipar-vám-kereskedelmi háború-vámháború-acél
Gazdaság
Trump Európánál szegényebbé tette az USA-t, az EU nagy nyertese a vámalkunak – állítja a korábbi fehér házi tanácsadó
Pénzcentrum
Diákmunka 2025: létezik otthonról végezhető diákmunka? Ennyi a home office diákmunka órabér
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility