Adóemelés jön a benzinkutakon, drágulni fognak az üzemanyagok

A Népszava számításai szerint A benzin jövedéki adója literenként 8,7 forinttal, míg a gázolajé 8,1 forinttal emelkedik 2026. január 1-jétől.

Az emelés a tavaly bevezetett inflációkövető adóemelési mechanizmus következménye, amely szerint a jövedéki adó mértéke minden év elején az előző év júliusi inflációs rátával növekszik. A Központi Statisztikai Hivatal nemrég közzétett adatai alapján 2025 júliusában 4,3 százalékos volt az infláció.

Az új szabályozás értelmében a 95-ös benzin jövedéki adója literenként 210 forintra, a gázolajé pedig 197 forintra emelkedik.

A fogyasztási adatok kedvező tendenciát mutatnak: 2025 első hat hónapjában közel 3 százalékkal több üzemanyag fogyott, mint az előző év azonos időszakában. A 3,2 milliárd literes fogyasztás a valaha mért második legmagasabb első féléves adat, csak a 2022-es 3,5 milliárd literes rekord előzi meg.

Figyelemre méltó piaci átrendeződés is tapasztalható, hiszen 2021 óta először haladta meg a független kis benzinkutak piaci részesedése a 30 százalékot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images