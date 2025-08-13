Amerika ősellenségének karjaiba lökte eddigi szövetségesét Donald Trump

Donald Trump 50 százalékos vámot vetett ki az indiai termékekre, noha Washington és Újdelhi hosszú ideje stratégiai partnerek. A lépés hátterében India orosz olaj- és fegyvervásárlásai állnak. Eredetileg csak 25 százalékos vámot terveztek, de a Trump-adminisztráció megduplázta a mértéket, így indirekt nyomást gyakorolva Moszkvára.

Az Egyesült Államok kereskedelmi mérlege jelentős, 46 milliárd dolláros hiányt mutat Indiával szemben, ami szintén hozzájárult a döntéshez.

A vámok komoly kárt okozhatnak, mivel India legnagyobb kereskedelmi partnere az Egyesült Államok.

Ugyanakkor van esély a kereskedelmi terhek csökkentésére, ahogy korábban Kínának is sikerült ideiglenesen mérsékelni azokat.

Viszont a szigorítás felgyorsíthatja India és Kína közeledését, amely már 2024 októbere óta pozitív irányt vett egy határfelügyeleti megállapodás után, enyhítve a 2020-as himalájai összecsapások óta fennálló feszültséget.

Kína számára előnyös a helyzet: egységes frontot próbál kialakítani az amerikai vámok ellen, és bővíteni kereskedelmét más partnerekkel, köztük Indiával. India pedig gazdasági okokból nyit Kína felé: kínai termékekre és befektetésekre van szüksége a „Make in India” program céljainak teljesítéséhez, például az elektromosautó-akkumulátor-gyártás terén.

A kínai befektetések jelenleg az összes FDI kevesebb mint 1 százalékát adják.

A két ország továbbra is rivális, de a határhelyzet stabilitása lehetővé teszi a gazdasági kapcsolatok elmélyítését. Ugyanakkor potenciális feszültségforrás, hogy India közös hadgyakorlatot tartott a Fülöp-szigetekkel a Dél-kínai-tengeren, amit Peking rossz szemmel néz. Egyelőre azonban nem látszik katonai eszkaláció.

Washington stratégiája változott:

a korábbi India-párti irányvonal helyett most a Trump-adminisztráció az ukrajnai háború rendezését helyezi előtérbe, amihez a kereskedelmi nyomásgyakorlást is eszközként használja.

Kína eközben a ritkaföldfém-export leállításának lehetőségével komoly tárgyalási pozíciót teremtett magának. Az amerikai gazdaság Kínától jóval erősebben függ, mint Indiától, ezért Washington most keményebb vonalat visz Újdelhivel szemben.

