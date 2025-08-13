  • Megjelenítés
Amerika ősellenségének karjaiba lökte eddigi szövetségesét Donald Trump
Gazdaság

Amerika ősellenségének karjaiba lökte eddigi szövetségesét Donald Trump

Portfolio
Donald Trump 50 százalékos vámot vetett ki az indiai termékekre, évtizedes szövetséget kockáztatva. A döntés India orosz olaj- és fegyvervásárlásait bünteti, miközben 46 milliárd dolláros amerikai kereskedelmi hiányt is céloz. A lépés Kínának kedvez, amely így közelebbi viszonyt alakít ki eddigi riválisával, Indiával – írta meg a L'Express.

Donald Trump 50 százalékos vámot vetett ki az indiai termékekre, noha Washington és Újdelhi hosszú ideje stratégiai partnerek. A lépés hátterében India orosz olaj- és fegyvervásárlásai állnak. Eredetileg csak 25 százalékos vámot terveztek, de a Trump-adminisztráció megduplázta a mértéket, így indirekt nyomást gyakorolva Moszkvára.

Kapcsolódó cikkünk

Trump hatalmas csapást visz be Oroszország legfontosabb partnerének

Trump világossá tette, büntetővámok jönnek az orosz olaj vásárlóira és más importőrökre

Az Egyesült Államok kereskedelmi mérlege jelentős, 46 milliárd dolláros hiányt mutat Indiával szemben, ami szintén hozzájárult a döntéshez.

A vámok komoly kárt okozhatnak, mivel India legnagyobb kereskedelmi partnere az Egyesült Államok.

Ugyanakkor van esély a kereskedelmi terhek csökkentésére, ahogy korábban Kínának is sikerült ideiglenesen mérsékelni azokat.

Viszont a szigorítás felgyorsíthatja India és Kína közeledését, amely már 2024 októbere óta pozitív irányt vett egy határfelügyeleti megállapodás után, enyhítve a 2020-as himalájai összecsapások óta fennálló feszültséget.

Kína számára előnyös a helyzet: egységes frontot próbál kialakítani az amerikai vámok ellen, és bővíteni kereskedelmét más partnerekkel, köztük Indiával. India pedig gazdasági okokból nyit Kína felé: kínai termékekre és befektetésekre van szüksége a „Make in India” program céljainak teljesítéséhez, például az elektromosautó-akkumulátor-gyártás terén.

A kínai befektetések jelenleg az összes FDI kevesebb mint 1 százalékát adják.

A két ország továbbra is rivális, de a határhelyzet stabilitása lehetővé teszi a gazdasági kapcsolatok elmélyítését. Ugyanakkor potenciális feszültségforrás, hogy India közös hadgyakorlatot tartott a Fülöp-szigetekkel a Dél-kínai-tengeren, amit Peking rossz szemmel néz. Egyelőre azonban nem látszik katonai eszkaláció.

Washington stratégiája változott:

a korábbi India-párti irányvonal helyett most a Trump-adminisztráció az ukrajnai háború rendezését helyezi előtérbe, amihez a kereskedelmi nyomásgyakorlást is eszközként használja.

Kína eközben a ritkaföldfém-export leállításának lehetőségével komoly tárgyalási pozíciót teremtett magának. Az amerikai gazdaság Kínától jóval erősebben függ, mint Indiától, ezért Washington most keményebb vonalat visz Újdelhivel szemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
gazdaságpolitika-román-románia-Donald Trump-autóipar-vám-kereskedelmi háború-vámháború-acél
Gazdaság
Trump Európánál szegényebbé tette az USA-t, az EU nagy nyertese a vámalkunak – állítja a korábbi fehér házi tanácsadó
Pénzcentrum
Diákmunka 2025: létezik otthonról végezhető diákmunka? Ennyi a home office diákmunka órabér
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility