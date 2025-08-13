Az amerikai pénzügyminiszter fél százalékpontos kamatvágást sürget szeptemberre

Scott Bessent pénzügyminiszter szerint a Federal Reserve-nek nyitottnak kellene lennie egy nagyobb, 50 bázispontos vágásra az irányadó kamatban a jövő hónapban, miután az előző ülésen nem történt változtatás.
„Most az igazi kérdés az, hogy szeptemberben jöhet-e egy 50 bázispontos kamatcsökkentés”
– mondta Bessent kedden a Fox Businessnek adott interjúban.
Néhány órával korábban látott napvilágot a júliusi inflációs jelentés, amelyet Bessent „hihetetlennek” nevezett. A fogyasztói árindex havi alapon 0,2 százalékkal emelkedett, míg az élelmiszer- és energiaárak nélkül számolt magmutató a várakozásoknak megfelelően 0,3 százalékkal nőtt. Míg a szolgáltatások inflációja gyorsult, az árucikkek drágulása visszafogottabb maradt Donald Trump elnök vámemelései ellenére.
Bessent azt is elmondta, „reménykedik” abban, hogy Trump jelöltje a Fed jelenleg betöltetlen igazgatótanácsi helyére, Stephen Miran, időben hivatalba léphet a szeptember 16–17-i kamatdöntő ülésre. Hozzátette: Miran, aki a Fehér Ház Gazdasági Tanácsadó Testületének vezetője, még szenátusi megerősítésre vár.
Mirant egy januárig tartó mandátum betöltésére jelölték, de Bessent szerint elképzelhető, hogy felkérik egy újabb ciklusra is.
A Fed teljes mandátuma 14 évre szól.
A Jerome Powell Fed-elnök májusban lejáró megbízatásának utódjáról Bessent elmondta, hogy Trump „nagyon széles merítéssel” keres jelöltet. A pénzügyminiszter három szempontot nevezett meg a kiválasztásnál: a monetáris politikáról és a szabályozási politikáról vallott nézeteket, valamint a képességet, hogy valaki vezesse és megújítsa a jegybank szervezetét. Bessent szerint a Fed az idők során „túlburjánzott”, ami a monetáris politika függetlenségét is kockára tette.
Trump rendszeresen bírálta Powellt, amiért idén még nem hajtott végre kamatvágást. A Fed elnöke és több kollégája többször hangsúlyozta, hogy nagyobb bizonyítékot szeretnének látni arra, milyen hatással vannak az inflációra és az inflációs várakozásokra a vámemelések.
