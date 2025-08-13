Bezár egy Spar-üzlet - Mi áll a háttérben?

Augusztus végén bezár a kisújszállási Spar üzlet, miután a vállalat eredményességi felülvizsgálata kimutatta, hogy hosszú távon sem működtethető nyereségesen. A cég kommunikációs vezetője hangsúlyozta, hogy ez nem egy országos boltbezárási hullám kezdete, a vállalat továbbra is folytatja magyarországi beruházási programját.

A Pénzcentrum tudósítása emlékeztet arra, hogy Szűcs Tamás, Kisújszállás polgármestere augusztus 7-én Facebook-oldalán jelentette be, hogy a város központjában található Spar üzlet augusztus 24-én végleg bezárja kapuit. A hír felvetette a kérdést, vajon egyedi esetről vagy egy nagyobb bezárási hullám előjeléről van-e szó, különösen annak fényében, hogy a vállalat az elmúlt három évben folyamatosan veszteséget termelt.

Maczelka Márk, a Spar Magyarország kommunikációs vezetője a Pénzcentrumnak nyilatkozva elmondta, hogy egy üzlet bezárása a kiskereskedelmi szektorban nem számít rendkívüli eseménynek. "Az idei felülvizsgálat sajnos azt mutatta, hogy kisújszállási üzletünk a jövőben sem működtethető eredményesen, ezért ezen üzletegységünk augusztus 24-én lesz utoljára nyitva" - fogalmazott a szakember.

A vállalat képviselője kiemelte, hogy az érintett dolgozóknak igyekeznek a környező üzletekben munkalehetőséget biztosítani. "Fontos megjegyezni, hogy alig volt még olyan évünk, amikor ne zártunk volna be üzletet, de ezzel párhuzamosan mindig nyitottunk is újakat, rendszerint többet, mint amennyit bezártunk" - tette hozzá Maczelka Márk.

A Spar jövőbeli terveiről szólva a kommunikációs vezető megerősítette, hogy

a vállalat folytatja beruházási programját Magyarországon, amely magában foglalja új áruházak nyitását, a meglévők felújítását és a franchise-rendszer további bővítését.

Emellett jelentős összegeket fordítanak a saját élelmiszer-termelési üzletág fejlesztésére is.

A magyarországi kivonulással kapcsolatos találgatásokra a vállalat egyértelmű választ adott: "A 'teljes kivonulás' kérdéskörére a válasz: NEM!"

Bár a kisújszállási egység bezárása nem egy átfogó leépítési folyamat része, érdemes megjegyezni, hogy a Spar az elmúlt három üzleti évben összesen több mint 56 milliárd forintos veszteséget halmozott fel adózott eredmény szinten. Ez jól mutatja, hogy a magyarországi működés komoly kihívásokkal néz szembe.

A vállalat stratégiája a folyamatos hálózatbővítés és fejlesztés mellett az egyes üzletek szigorú eredményességi vizsgálatára is kiterjed. A jövő kérdése, hogy a beruházások és a hálózatoptimalizálás elegendőnek bizonyulnak-e a nyereséges működés helyreállításához.

