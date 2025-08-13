Bezzeg a lengyel gazdaság robbantott

A lengyel GDP 3,4%-kal nőtt éves összevetésben a gyorsbecslés szerint, ami összhangban volt a piaci várakozásokkal (3,4%) és csak enyhén maradt el az ING 3,5%-os előrejelzésétől - állapítják meg az elemzők. A szezonálisan kiigazított adatok szerint a gazdaság lendülete erősödött, hiszen negyedéves alapon 0,8%-os növekedést regisztráltak az előző negyedév 0,7%-os bővülése után.
Bár a gyorsbecslés nem tartalmaz részletes bontást a növekedés összetételéről (a részletes adatokat szeptember 1-jén teszik közzé), a havi mutatók alapján megállapítható, hogy
a gazdasági bővülés motorja elsősorban a szolgáltatási szektor volt,
miközben a feldolgozóipar teljesítménye visszafogott maradt, az építőipari kibocsátás pedig éves alapon csökkent a második negyedévben.
A felhasználási oldalon a növekedést főként a háztartások fogyasztása hajtotta, amely becslések szerint körülbelül 4%-kal nőtt éves szinten, szemben az első negyedév 2,5%-os bővülésével. Ezt a trendet alátámasztja a kiskereskedelmi forgalom erőteljes, 5,8%-os növekedése az előző negyedévben (szemben az első negyedév 1,4%-os bővülésével).
A növekvő fogyasztás mellett valószínűleg emelkedett a beruházások mértéke is (főként az állami szektorban), pozitív hatást gyakorolt a készletváltozás, míg a nettó export negatívan befolyásolta a GDP-t.
Az ING Bank régiós elemzői szerint a lengyel gazdaság gyorsulása folytatódik, és várhatóan 3,5%-kal bővül az idei évben. A második negyedéves gazdasági aktivitást részben a húsvéti hatás támogatta, és a második félévi lendületes növekedés fenntartásához a beruházások további élénkülésére lesz szükség, különösen a magánszektorban. A folyamatban lévő monetáris lazítási ciklus, a hitelkereslet élénkülése és az EU-s források fokozott felhasználása várhatóan erősíti majd a beruházási aktivitást. A gazdasági fellendülés fő akadálya, különösen az ipari szektorban, továbbra is a kulcsfontosságú exportpiacok visszafogott kereslete - részletezték az elemzők.
Emlékezetes, két héttel ezelőtt jelent meg idehaza a magyar gazdaság második negyedéves teljesítményének előzetes adatsora. Ezek szerint éves alapon 0,2%-kal bővült a magyar gazdaság. A második negyedévben 0,4%-kal magasabb volt a magyar gazdaság teljesítménye, mint az elsőben. Előzetesen a szakértők arra számítottak, hogy szerény mértékben tud emelkedni a GDP, a várakozások konszenzusa 0,2% volt.
A friss adattal akkor így állt a magyar gazdaság európai összevetésben:
Azokban a napokban derült fény arra is, hogy a kormány hivatalosan is visszavágta az idei évre vonatkozó növekedési előrejelzését, 1%-os GDP-növekedést vár az NGM.
Kedd reggel egyébként részletes elemzést közöltünk arról, hogy miért nem kap erőre a magyar gazdaság. Ez lesz sorozatban a harmadik év, amikor stagnálásközeli helyzet vár hazánkra. A korábbi növekedési motorok kifulladtak, újak pedig egyelőre nincsenek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
