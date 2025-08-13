Brüsszel ennek nem fog örülni: új orosz gázvezeték épülhet Magyarország felé

A szerb kormány és a helyi vezető gázvállalat, a Srbijagas szorosan együttműködik az orosz Gazprommal
egy új gázvezeték terveinek kidolgozásán, amely többek között Magyarország felé is szállítana orosz gázt
- írja a Izvesztyija orosz napilap saját forrásaira hivatkozva. Hozzáteszik, hogy "a végső döntést csak akkor hozzák meg, ha a Gazpromnak is szüksége van erre az útvonalra".
Az ukrán szállítások januári leállása után Szerbia és Magyarország is megerősítette tranzitország szerepét az orosz gáz európai piacra történő eljuttatásában. Amennyiben a projekt valóban megvalósulna, úgy nagyon hasonló lehet, mint a Balkán Áramlat, amely a Török Áramlat folytatásaként már most is Oroszországból szállít gázt Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül Magyarországra.
A szerb kormány részéről nem lenne váratlan egy ilyen döntés, hiszen többször és nyíltan hangoztatta, hogy célja a lehető legtöbb orosz gáz beszerzése:
Az egyértelműnek tűnik, hogy az új vezetékszakasz révén érkező többletmennyiséget mire fordítaná Szerbia: mivel 2024-ben gázimportjának már 93 százaléka Oroszországból származott, a projektnek önellátási szempontból aligha lenne jelentősége, kivéve ha továbbértékesítési célokat szolgálna. Ugyanakkor a vreme szerb híroldal által megkérdezett érintettek szerint a tervezett projekt részletei bizonytalanok. A Szerb Gázszövetség vezetője például úgy nyilatkozott, hogy hivatalosan nem kaptak tájékoztatást az új vezeték építéséről, és szerinte valószínűbb az, hogy a jövőben a már meglévő útvonalat fogják fejleszteni, mintsem egy teljesen újat kiépíteni.
a geopolitikai kockázatok is jelentősek:
Az EU a jelenlegi ismereteink szerint legkésőbb 2028-ra teljesen kivezeti az orosz földgázt az uniós piacról, ami kérdésessé teszi, hogy miért érné meg egy ilyen vezeték kiépítése, hiszen azon - a beruházókat és irányt figyelembe véve - valószínűleg orosz gáz érkezne az unió területére.
Magyarország szerepe kulcsfontosságú lehet a projektben. Ahogy azt fentebb jeleztük, Szerbia saját ellátását jelenleg is meg tudja oldani, de ha szeretné megerősíteni a tranzitország szerepét, akkor az európai piacokhoz legkönnyebb út hazánkon keresztül vezet. Ráadásul egy ilyen szerepkörben Magyarország is keresne, hiszen hazánkon is át kellene szállítani a földgázt. A lépés viszont még tovább növelné a politikai feszültségeket Brüsszellel, mivel ellentétes irányba mutatna az uniós energiapolitikával.
Egyik forrásunk szerint még ha meg is lenne a politikai akarat, piaci alapon aligha akadna olyan szereplő, aki hajlandó lenne finanszírozni a projektet. Egy ilyen beruházás ugyanis könnyen kiválthatná az EU, sőt akár az Egyesült Államok rosszallását is, ami nemcsak ország szinten jelentkezne, hanem a finanszírozót érintő szankciók formájában is megnyílvánulhat. Emellett reális veszély, hogy a vezeték kihasználatlanul marad, ha az Oroszország elleni szankciók maradnak vagy tovább fokozódnak, így funkció nélkül maradna a vezetékszakasz.
Nem csak a földgázról van szó
Bár az előzmények 2022-ig nyúlnak vissza, Orbán Viktor kormányfő és Alexander Vucic szerb államfő végül 2023 októberében állapodott meg arról, hogy közös olajvezeték építésbe fog a két ország a szerbek olajellátásának diverzifikálására. Ahogy akkor elhangzott: a cél az, hogy a Barátság II. vezetékkel is összekössék Szerbiát (amin keresztül Magyarország is hozzájut az orosz olajhoz), hogy azon keresztül lássák el a szerbeket is.
A szerb energiaügyi miniszter, Dubravka Djedovic azt is jelezte, hogy Magyarország felől olcsóbb lenne a nyersolajhoz jutás, mint a hotvát omisajli olajterminálon keresztül, amit Janaf üzemeltet.
A projekt megvalósítása biztosítaná a nyersolajellátás diverzifikálását és növelné a pancsovai olajfinomító ellátásának biztonságát.
A magyar külgazdasági és külügyminiszter egy korábbi sajtótájékoztatón azt mondta, hogy az évi 4,5 millió tonnás kapacitású vezetékhez egyrészt bővíteni kell az ukrán-magyar határon a kapacitást, másrészt egy teljesen új magyarországi szakaszt kell kiépíteni 190 kilométeren át, amely 130 milliárd forintba kerül majd.
Azonban az Algyő és Újvidék közötti olajvezeték-projekt létjogosultsága is megkérdőjeleződik abban a helyzetben, amikor az EU a földgáz mellett az orosz kőolajra is teljes tilalmat vezet be.
Címlapkép forrása: EU
Új vezérigazgatója lesz az IKEA-nak
Cégen belülről érkezik.
Épp most jóárasítják az egyik legjobb befektetést?
Fontos napok előtt a hadiipar.
Evakuáció kezdődött: riasztást adtak ki az államban, ahol Trump és Putyin találkozni fog
A szakértők rekordra számítanak.
Zelenszkij: Ukrajna soha nem adja fel a Donbaszt!
Nem sértheti meg Putyin az ország szuverenitását.
Olyan hírt kapott Donald Trump legrosszabb rémálma, ami hallatán majd kiugorhat a bőréből
Egyenes út vezet a sikerhez?
Kiderült, hogyan alakulhat az őszi időjárás Magyarországon
Az átlagostól eltérő hőmérséklet és csapadék várható.
Ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket
A Magyarország felé zajló szállításban állítólag nincs probléma.
Kiderült, mekkora gazdasági erőt képvisel a magyar zeneipar
Meglepő számok érkeztek.
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Egyszerre két csapatnak - tisztességtelen játék a világ legnagyobb opciós piacán
A Jane Street kezdetben a hihetetlen magas, havi majdnem 8 millió forintos gyakornoki fizetéseiről híresült el. Az összeget egyedi stratégiák kidolgozására kapták a gyakornokok -... The post Egy
Égető kérdések Franciaország jövőjéről
A helyi infrastruktúrák és közszolgáltatások sebezhetőségének rendszerszintű felmérése nélkülözhetetlen a hatékony alkalmazkodáshoz.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Helyszíni ellenőrzés? Nehogy rajtakapjanak felkészületlenül!
Avagy: Hogyan biztosíthatod, hogy az ellenőrzés ne rémálom, hanem sikertörténet legyen?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.