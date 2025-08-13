  • Megjelenítés
Elképesztő akción van túl a rendőrség: több tízezer autós bánhatja
Elképesztő akción van túl a rendőrség: több tízezer autós bánhatja

MTI
Több mint 22 ezer gyorshajtót szűrt ki egy hét alatt a rendőrség augusztus 4. és 10. között a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egyhetes országos akciójának keretében - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján szerdán.

Az ellenőrzés során 22 487 gyorshajtót szűrtek ki, egy kisbusz rendszámtáblája mögött tiltott lézerblokkolót találtak a rendőrök.

Ezeken kívül egy lopott sportautót is sikerült visszajuttatnia a hatóságoknak az eredeti gazdájához - tartalmazza a közlemény.

Figyelem, fokozott rendőri ellenőrzés jön az utakon

