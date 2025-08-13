Érdekes dolgot áraznak az amerikai befektetők - Ez még a forint árfolyamát is érintheti

A határidős ügyletek kereskedői szerint 99,9% az esélye annak, hogy a Federal Reserve legalább 25 bázisponttal csökkenti az irányadó kamatot a szeptember 16-17-i ülésén. Ez a várakozás a júliusi fogyasztói árindex adatok közzététele és Scott Bessent pénzügyminiszter nyilatkozata után alakult ki.
Ez a valószínűség a napokban nőtt meg ennyire, korábban 80-90% körül volt a kamatvágás esélye.
Nem mellékesen ebben szerepet játszottak az amerikai munkaerőpiacról érkező hírek. Erről részletesen itt írtunk:
Bessent a Bloomberg televíziónak adott interjújában kijelentette: "ha már májusban és júniusban láttuk volna a mostani munkaerőpiaci számokat, valószínűleg már akkor kamatcsökkentésre került volna sor. Ez arra utal, hogy nagyon jó esély van egy 50 bázispontos kamatvágásra szeptemberben."
A pénzügyminiszter szerint "a kamatok túlságosan megszorítóak... Valószínűleg 150-175 bázisponttal alacsonyabbnak kellene lenniük", ami a Trump-adminisztráció részéről újabb nyilvános kritikát jelent a független jegybank felé.
A kamatcsökkentési várakozások erősödése közben a Fehér Ház folytatja a Fed elnöki pozíciójára alkalmas jelöltek keresését. A lista immár 11 főre bővült, köztük szerepel a Fed mindkét alelnöke, Philip Jefferson és Michelle Bowman, Christopher Waller kormányzó, Lorie Logan, a dallasi Fed elnöke, valamint Kevin Hassett, Trump egyik fő gazdasági tanácsadója - részletezi a Reuters hírügynökség.
Közben Donald Trump szerdán épp azt nyilatkozta, hogy
három vagy négy névre szűkítette a Federal Reserve következő elnökének kiválasztását, és „kicsit korábban” nyilvánosságra hozza a neveket.
A Fed tisztviselői eddig vonakodtak kijelenteni, hogy megnyerték az inflációs csatát, mivel az árak továbbra is a jegybank 2%-os célszintje felett emelkednek, és várhatóan átmenetileg tovább gyorsulnak a Trump-adminisztráció vámintézkedései miatt.
Ugyanakkor egyre erősödnek azok a vélemények, amelyek szerint túl kell lépni a vámokkal kapcsolatos átmeneti áremelkedéseken. Több Fed-döntéshozó is jelezte, hogy a munkaerőpiaci adatok felülvizsgálata miatt jobban odafigyelnek a növekvő munkanélküliség lehetőségére.
Michelle Bowman, a Fed alelnöke szombati beszédében kijelentette: "a proaktív megközelítés, amely a jelenlegi mérsékelten korlátozó álláspontról a semleges irányba mozdítaná el a monetáris politikát, segítene elkerülni a munkaerőpiaci feltételek további szükségtelen romlását."
A Citi elemzői szerint "az eddigi bizonyítékok azt mutatják, hogy a vámok költségeinek szinte teljes egészét a hazai vállalatok viselik". Az áthárítás hiánya csökkentheti a Fed inflációs aggodalmait, és lehetővé teheti a szeptemberben kezdődő kamatcsökkentési sorozatot.
Devizapiaci következmények
Nem véletlen, hogy a fenti hírek fényében ismét gyengülő pályán van az amerikai dollár. Az euróval szembeni jegyzések ma már az 1,1730-as szint felett is jártak, kéthetes mélypontjára került a dollár.
Múlt heti Signature elemzésünkben pedig részletesen bemutattuk, hogy a következő hónapokban milyen fejlemények határozzák meg az amerikai fizetőeszköz erejét.
Forintra is figyelni kell!
Korábban több cikkünkben is beszámoltunk az amerikai kamatkilátásokról, valamint arról, hogy a carry trade pozíciókon keresztül a tengerentúli fejlemények miként befolyásolhatják a hazai fizetőeszköz árfolyamát.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
JD Vance kerek perec megmondta, mi a küldetésük Európában
Egyértelmű üzenet.
Elképesztő részletek derültek ki az augusztus 20-i tűzijátékról
Hetven pirotechnikus, több száz szakember.
Bezzeg a lengyel gazdaság robbantott
A második negyedévben.
Lépett Oroszország: súlyos korlátozásokat vezetett be
A csalások megfékezése érdekében.
Brüsszel ennek nem fog örülni: új orosz gázvezeték épülhet Magyarország felé
Hiába minden tiltás.
Mi van, ha lépést tévesztettek a profik?
Ha ez igaz, nem lennénk a helyükben.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Egyszerre két csapatnak - tisztességtelen játék a világ legnagyobb opciós piacán
A Jane Street kezdetben a hihetetlen magas, havi majdnem 8 millió forintos gyakornoki fizetéseiről híresült el. Az összeget egyedi stratégiák kidolgozására kapták a gyakornokok -... The post Egy
Égető kérdések Franciaország jövőjéről
A helyi infrastruktúrák és közszolgáltatások sebezhetőségének rendszerszintű felmérése nélkülözhetetlen a hatékony alkalmazkodáshoz.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Helyszíni ellenőrzés? Nehogy rajtakapjanak felkészületlenül!
Avagy: Hogyan biztosíthatod, hogy az ellenőrzés ne rémálom, hanem sikertörténet legyen?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.