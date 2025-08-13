Érdekes dolgot áraznak az amerikai befektetők - Ez még a forint árfolyamát is érintheti

A Fed szeptemberi kamatcsökkentése szinte biztossá vált az új inflációs adatok és a munkaerőpiaci gyengülés fényében. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint akár 50 bázispontos vágás is elképzelhető.

A határidős ügyletek kereskedői szerint 99,9% az esélye annak, hogy a Federal Reserve legalább 25 bázisponttal csökkenti az irányadó kamatot a szeptember 16-17-i ülésén. Ez a várakozás a júliusi fogyasztói árindex adatok közzététele és Scott Bessent pénzügyminiszter nyilatkozata után alakult ki.

Ez a valószínűség a napokban nőtt meg ennyire, korábban 80-90% körül volt a kamatvágás esélye.

Nem mellékesen ebben szerepet játszottak az amerikai munkaerőpiacról érkező hírek. Erről részletesen itt írtunk:

Bessent a Bloomberg televíziónak adott interjújában kijelentette: "ha már májusban és júniusban láttuk volna a mostani munkaerőpiaci számokat, valószínűleg már akkor kamatcsökkentésre került volna sor. Ez arra utal, hogy nagyon jó esély van egy 50 bázispontos kamatvágásra szeptemberben."

A pénzügyminiszter szerint "a kamatok túlságosan megszorítóak... Valószínűleg 150-175 bázisponttal alacsonyabbnak kellene lenniük", ami a Trump-adminisztráció részéről újabb nyilvános kritikát jelent a független jegybank felé.

A kamatcsökkentési várakozások erősödése közben a Fehér Ház folytatja a Fed elnöki pozíciójára alkalmas jelöltek keresését. A lista immár 11 főre bővült, köztük szerepel a Fed mindkét alelnöke, Philip Jefferson és Michelle Bowman, Christopher Waller kormányzó, Lorie Logan, a dallasi Fed elnöke, valamint Kevin Hassett, Trump egyik fő gazdasági tanácsadója - részletezi a Reuters hírügynökség.

Közben Donald Trump szerdán épp azt nyilatkozta, hogy

három vagy négy névre szűkítette a Federal Reserve következő elnökének kiválasztását, és „kicsit korábban” nyilvánosságra hozza a neveket.

A Fed tisztviselői eddig vonakodtak kijelenteni, hogy megnyerték az inflációs csatát, mivel az árak továbbra is a jegybank 2%-os célszintje felett emelkednek, és várhatóan átmenetileg tovább gyorsulnak a Trump-adminisztráció vámintézkedései miatt.

Ugyanakkor egyre erősödnek azok a vélemények, amelyek szerint túl kell lépni a vámokkal kapcsolatos átmeneti áremelkedéseken. Több Fed-döntéshozó is jelezte, hogy a munkaerőpiaci adatok felülvizsgálata miatt jobban odafigyelnek a növekvő munkanélküliség lehetőségére.

Michelle Bowman, a Fed alelnöke szombati beszédében kijelentette: "a proaktív megközelítés, amely a jelenlegi mérsékelten korlátozó álláspontról a semleges irányba mozdítaná el a monetáris politikát, segítene elkerülni a munkaerőpiaci feltételek további szükségtelen romlását."

A Citi elemzői szerint "az eddigi bizonyítékok azt mutatják, hogy a vámok költségeinek szinte teljes egészét a hazai vállalatok viselik". Az áthárítás hiánya csökkentheti a Fed inflációs aggodalmait, és lehetővé teheti a szeptemberben kezdődő kamatcsökkentési sorozatot.

Devizapiaci következmények

Nem véletlen, hogy a fenti hírek fényében ismét gyengülő pályán van az amerikai dollár. Az euróval szembeni jegyzések ma már az 1,1730-as szint felett is jártak, kéthetes mélypontjára került a dollár.

Múlt heti Signature elemzésünkben pedig részletesen bemutattuk, hogy a következő hónapokban milyen fejlemények határozzák meg az amerikai fizetőeszköz erejét.

Forintra is figyelni kell!

Korábban több cikkünkben is beszámoltunk az amerikai kamatkilátásokról, valamint arról, hogy a carry trade pozíciókon keresztül a tengerentúli fejlemények miként befolyásolhatják a hazai fizetőeszköz árfolyamát.

