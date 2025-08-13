Fontos határidő közeleg a SZÉP-kártyáknál

A Széchenyi Pihenő Kártya tulajdonosoknak érdemes ellenőrizniük egyenlegüket,

mivel szeptember 20-án a szolgáltatók 15 százalékos egyszeri díjat számíthatnak fel a feltöltés után egy évvel még fel nem használt összegekre.

Fata László, a Cafeteria Trend juttatási szakértője felhívja a figyelmet, hogy idén a 2024. március 20. és szeptember 20. között feltöltött, de el nem költött egyenlegek érintettek.

A szabályozás értelmében a díj nem vonható le olyan pénzeszközből, amelyre már korábban felszámították ezt a költséget. Ez a rendelkezés mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára fontos információ lehet a juttatások tervezésekor.

A munkáltatók számára stratégiai jelentőségű lehet az utalások időzítése. Ha például 2025. szeptember 20. előtt töltik fel a SZÉP-kártyákat, akkor a munkavállalók 2026. szeptember 20-ig használhatják fel az összeget díjmentesen. Amennyiben a feltöltés szeptember 20. után történik, a díjmentes felhasználási időszak 2027. március 20-ig tart, ami fél évvel hosszabb időtartamot jelent.

A SZÉP-kártya népszerűsége továbbra is növekszik. 2025 júniusában a feltöltések összértéke elérte a 44,4 milliárd forintot, ami 26,7 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának adatait. A kártyabirtokosok ebben a hónapban 44,2 milliárd forintot költöttek, 14 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.

A SZÉP-kártyás költések az előző év azonos időszakához képest jelentősen, 12,3 százalékkal növekedtek, a kártyabirtokosok mintegy 226,6 milliárd forintot használtak fel június végéig.

