Fontos határidő közeleg a SZÉP-kártyáknál

A Széchenyi Pihenő Kártya tulajdonosoknak érdemes ellenőrizniük egyenlegüket,
mivel szeptember 20-án a szolgáltatók 15 százalékos egyszeri díjat számíthatnak fel a feltöltés után egy évvel még fel nem használt összegekre.
Fata László, a Cafeteria Trend juttatási szakértője felhívja a figyelmet, hogy idén a 2024. március 20. és szeptember 20. között feltöltött, de el nem költött egyenlegek érintettek.
A szabályozás értelmében a díj nem vonható le olyan pénzeszközből, amelyre már korábban felszámították ezt a költséget. Ez a rendelkezés mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára fontos információ lehet a juttatások tervezésekor.
A munkáltatók számára stratégiai jelentőségű lehet az utalások időzítése. Ha például 2025. szeptember 20. előtt töltik fel a SZÉP-kártyákat, akkor a munkavállalók 2026. szeptember 20-ig használhatják fel az összeget díjmentesen. Amennyiben a feltöltés szeptember 20. után történik, a díjmentes felhasználási időszak 2027. március 20-ig tart, ami fél évvel hosszabb időtartamot jelent.
A SZÉP-kártya népszerűsége továbbra is növekszik. 2025 júniusában a feltöltések összértéke elérte a 44,4 milliárd forintot, ami 26,7 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának adatait. A kártyabirtokosok ebben a hónapban 44,2 milliárd forintot költöttek, 14 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.
A SZÉP-kártyás költések az előző év azonos időszakához képest jelentősen, 12,3 százalékkal növekedtek, a kártyabirtokosok mintegy 226,6 milliárd forintot használtak fel június végéig.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Évtizedes mérföldkő mehet a levesbe: földrengés jöhet, ha ezt meglépi a csúcstestület
Ennyi volt precedens?
Történelmi fordulat Németországban: élre tört a szélsőjobboldal
Az AfD már a legnépszerűbb párt.
Trump már a Goldman Sachs közgazdászát is kirúgatná, nemcsak Powellt száműzné
Az amerikai elnök kereskedelmi bankokat is célba vett.
Ez aztán a gátlástalan befektetés: egyre többen nyerészkednének a szörnyű katasztrófákon
Az uniós felügyelet betiltaná ezt a játékot.
Washingtonnak csak kérnie kellett, és úgy is lett – Nemzetközi bűnözők kerültek a Trump-kormányzat kezére
De persze más eszközt is bevetettek.
Tovább terjeszkedik a MET: többségi részesedést szerzett a Benelux-piacon
Újabb üzletet jelentettek be.
AI-startup vásárolná fel a világ legnépszerűbb böngészőjét
Nagy étvágya van az új kihívónak.
Kiadott az EU egy szexkalauzt a nyárra, botrány is lett belőle
Szakértők sora kritizálja a kiadványt és a tanácsokat.
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Égető kérdések Franciaország jövőjéről
A helyi infrastruktúrák és közszolgáltatások sebezhetőségének rendszerszintű felmérése nélkülözhetetlen a hatékony alkalmazkodáshoz.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Helyszíni ellenőrzés? Nehogy rajtakapjanak felkészületlenül!
Avagy: Hogyan biztosíthatod, hogy az ellenőrzés ne rémálom, hanem sikertörténet legyen?
Mi is az az ökorasszizmus?
Tanulmányok szerint a marginalizált közösségek aránytalanul viselik a szennyezés egészségügyi terheit.
Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Mennyibe kerül nekünk az Otthon Start 3%-os hitel? A 3%-os kamatozású Otthon Start Program sokak számára vonzó lehetőség az otthonteremtésre, de felm
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?
Nem vették meg az április esést, nagy dobásra készülhetnek a Berkshire-nél.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.