  • Megjelenítés
Gigantikus összegű hitelfelvételre készül az EU: áll a bál a terv miatt
Gazdaság

Gigantikus összegű hitelfelvételre készül az EU: áll a bál a terv miatt

Portfolio
Az Európai Bizottság bővítené a közös uniós hitelfelvétel lehetőségét, hogy százmilliárdokat vonjon be a nemzetközi piacokról Ukrajna támogatására, válságkezelésre és célzott kifizetésekre. A javaslat mélyen megosztja a tagállamokat, a kedvező kamatokban bízó déliek és a kockázatokat hangsúlyozó „takarékos” országok között éles vita bontakozott ki. A Bizottság át is brandelné a közös kibocsátásokat államkötvényekké – írja a Politico.

Az Európai Bizottság új javaslata bővítené Brüsszel közös hitelfelvételi jogkörét, hogy százmilliárdokat vonhasson be a nemzetközi piacokról.

A terv szerint a közös adósság Ukrajna támogatására, válságkezelésre és célzott kifizetésekre szolgálna, ám a „takarékos” országok élesen ellenzik.

Brüsszel szerint a közös kötvénykibocsátás csökkentené a költségvetés tagállami befizetésektől való függését, és lehetőséget adna az uniós források feltételekhez kötésére. A javaslat a 2020-as, egyszeri Covid-mentőcsomag, a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz mintájára épülne, de most állandóbb eszközként működne.

Olaszország és Franciaország a sajátjukénál kedvezőbb kamat miatt támogatja, Németország és Hollandia viszont az adósságkockázatra hivatkozva elutasítja.

A tervezet szerint a tagállamok kölcsönöket kérhetnek, ha kiadásaik meghaladják az eredetileg tervezett keretet, válság esetén pedig akár 395 milliárd eurós gyorshitel is nyújtható, de ehhez tagállami és EP-jóváhagyás kellene. A vissza nem térítendő támogatások kizárólag Ukrajna finanszírozására lennének adhatók, összesen 100 milliárd euró értékben, a hitelek és támogatások arányáról még nincs döntés.

A piacok ma még a közös uniós adósságot inkább nemzetközi intézményi kötvényként kezelik, de a Bizottság államkötvényként látná viszont őket, hogy bekerüljenek a nagy szuverén adósságindexekbe.

A befektetők már most is szívesen vásárolják, részben a dollárfüggés csökkentése miatt, de szakértők szerint csak egy rendszeres, nagy volumenű kibocsátási program alakíthatná ki azt a méretet és likviditást, ami valódi globális versenytárssá tenné az eurót az amerikai dollárral szemben.

Kapcsolódó cikkünk

Ursula von der Leyen bejelentette a történelem legnagyobb EU-s költségvetését: teljesen más, mint vártuk

Adósságválság helyett számmisztikai győzelemmel kerüli el az EU a megszorításokat

Nagy lövést kaphat Magyarország a fegyverkezéssel, ha nem lép a kormány

Címlapkép forrása: EU

Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Bizottság hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az Európai Bizottság nem vonható felelősségre miattuk.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages-2173388254-bankkártya-fizetés-jövedelem-készpénz-költségvetés-megtakarítás-pénz-pénzügyek
Gazdaság
Fontos határidő közeleg a SZÉP-kártyáknál
Pénzcentrum
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility