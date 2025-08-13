Gigantikus összegű hitelfelvételre készül az EU: áll a bál a terv miatt

Az Európai Bizottság új javaslata bővítené Brüsszel közös hitelfelvételi jogkörét, hogy százmilliárdokat vonhasson be a nemzetközi piacokról.

A terv szerint a közös adósság Ukrajna támogatására, válságkezelésre és célzott kifizetésekre szolgálna, ám a „takarékos” országok élesen ellenzik.

Brüsszel szerint a közös kötvénykibocsátás csökkentené a költségvetés tagállami befizetésektől való függését, és lehetőséget adna az uniós források feltételekhez kötésére. A javaslat a 2020-as, egyszeri Covid-mentőcsomag, a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz mintájára épülne, de most állandóbb eszközként működne.

Olaszország és Franciaország a sajátjukénál kedvezőbb kamat miatt támogatja, Németország és Hollandia viszont az adósságkockázatra hivatkozva elutasítja.

A tervezet szerint a tagállamok kölcsönöket kérhetnek, ha kiadásaik meghaladják az eredetileg tervezett keretet, válság esetén pedig akár 395 milliárd eurós gyorshitel is nyújtható, de ehhez tagállami és EP-jóváhagyás kellene. A vissza nem térítendő támogatások kizárólag Ukrajna finanszírozására lennének adhatók, összesen 100 milliárd euró értékben, a hitelek és támogatások arányáról még nincs döntés.

A piacok ma még a közös uniós adósságot inkább nemzetközi intézményi kötvényként kezelik, de a Bizottság államkötvényként látná viszont őket, hogy bekerüljenek a nagy szuverén adósságindexekbe.

A befektetők már most is szívesen vásárolják, részben a dollárfüggés csökkentése miatt, de szakértők szerint csak egy rendszeres, nagy volumenű kibocsátási program alakíthatná ki azt a méretet és likviditást, ami valódi globális versenytárssá tenné az eurót az amerikai dollárral szemben.

