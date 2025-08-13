  • Megjelenítés
Hiába nőnek a vámbevételek, így is súlyos a költségvetési hiány Amerikában
Gazdaság

Hiába nőnek a vámbevételek, így is súlyos a költségvetési hiány Amerikában

Portfolio
Tovább nőttek az amerikai vámbevételek júliusban a nyár első hónapjához képest, azonban ez sem volt elég ahhoz, hogy érdemben csökkenjen a költségvetés hiánya - adta hírül a Bloomberg. A beszámolóból kiderül, hogy a magas kiadásokért a szociális és egészségügyi terület, valamint az államadósság finanszírozása felelős. A szeptember 30-án záruló pénzügyi évben az USA a jelenlegi becslések szerint mintegy 200 milliárd dollárnyi vámbevételhez juthat, miközben a teljes hiány 1 630 milliárd dollár lehet.

Tegnap megjelent az amerikai költségvetés júliusi egyenlege, amely a várakozásokat jóval alulmúlva 291 milliárd dolláros hiányt mutatott (a piaci várakozások 215 milliárd dollár körül mozogtak). Mindez főleg annak fényében meglepő, hogy a Donald Trump elnök által kivetett vámok egyre több forrást teremtenek. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint

a vámbevételek tovább nőttek a júniusi 27 milliárd dollárhoz képest és múlt hónapban már 28,4 milliárd dollárt tettek ki.

Ez évesítve az amerikai gazdaság bruttó hazai termékének (GDP) 1,11 százalékát tenné ki. A tavaly október 1-jén induló pénzügyi évben a költségvetés eddig összesen 142 milliárd dollárnyi vámbevételt gyűjtött.

Az adatok alapján kijelenthető, hogy bár Trump vámjai nehéz helyzetbe hozzák az amerikai vállalatok többségét, a terhek nagy részét pedig várhatóan a lakosság fizeti majd, a költségvetés számára komoly bevételt hoznak.

Ennek hatása a kötvénypiacon is megmutatkozhat, mivel a költségvetési egyenleg javulása enyhítheti a hosszú hozamokra helyeződő nyomást. Az amerikai kötvénypiacot meghatározó aktuális trendekről ebben a cikkünkben írtunk részletesen:

Kapcsolódó cikkünk

Helyzet van az amerikai kötvénypiacon

Az elnök intézkedései egyértelműen új helyzetet teremtettek a költségvetés számára is, hiszen a korábbi évekhez képest (amikor az általánosan alacsony vámszintek miatt az ebből származó bevétel elhanyagolható volt) a Pénzügyminisztérium immáron jelentős összegű forráshoz jut a vámoknak köszönhetően. A változás a számok nyelvén drámai igazából, a június-júliusi vámbevételek ugyanis 250 százalék feletti növekedésről tanúskodnak 2024 azonos hónapjaihoz képest.

A kedvező hatás ellenére viszont a júliusi költségvetési hiány 10 százalékkal magasabb lett az egy évvel ezelőttinél, amely főként a kormányzati kiadások megugrásának köszönhető.

A pénzügyi év szeptember 30-i zárásához közeledve egyre jobban kirajzolódik a költségvetés egyenlege, amely a várakozások szerint 1 630 milliárd dollárnyi hiány lehet. Ha a becslések pontosnak bizonyulnak, akkor a deficit 4 százalékkal a tavalyi alatt maradhat.

Az adatokat böngészve kiderül, hogy

a szociális- és kamatkiadások teszik ki a kifizetések legnagyobb részét,

így nem véletlen, hogy Trump az elmúlt hetekben számos alkalommal szólította fel kamatcsökkentésre Jerome Powell-t, a jegybank elnökét. Trumppal szemben a befektetők inkább a költségvetés hosszú távú fenntarthatósága miatt aggódnak, amit a korábban elfogadott adócsökkentések és az olyan programok, mint a Nagy, Gyönyörű Törvény egyértelműen veszélyeztetnek.

A növekvő kiadásokat a vámok némileg kompenzálhatják, az ebből származó bevételek ugyanis Scott Bessent pénzügyminiszter szerint 2025-ben elérhetik a 300 milliárd dollárt, jövőre pedig még ennél is nagyobbak lehetnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
fed épület kivilágítva mert így még nem volt mindenhogy máshogy igen ezután már nem tudom mit találjak ki cimlapképnek
Gazdaság
Az amerikai pénzügyminiszter fél százalékpontos kamatvágást sürget szeptemberre
Pénzcentrum
Több ezer magyar akarja most ezt a munkát: óriási a hiány, rajtuk múlik minden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility