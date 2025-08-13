Hiába nőnek a vámbevételek, így is súlyos a költségvetési hiány Amerikában

Tegnap megjelent az amerikai költségvetés júliusi egyenlege, amely a várakozásokat jóval alulmúlva 291 milliárd dolláros hiányt mutatott (a piaci várakozások 215 milliárd dollár körül mozogtak). Mindez főleg annak fényében meglepő, hogy a Donald Trump elnök által kivetett vámok egyre több forrást teremtenek. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint

a vámbevételek tovább nőttek a júniusi 27 milliárd dollárhoz képest és múlt hónapban már 28,4 milliárd dollárt tettek ki.

Ez évesítve az amerikai gazdaság bruttó hazai termékének (GDP) 1,11 százalékát tenné ki. A tavaly október 1-jén induló pénzügyi évben a költségvetés eddig összesen 142 milliárd dollárnyi vámbevételt gyűjtött.

Az adatok alapján kijelenthető, hogy bár Trump vámjai nehéz helyzetbe hozzák az amerikai vállalatok többségét, a terhek nagy részét pedig várhatóan a lakosság fizeti majd, a költségvetés számára komoly bevételt hoznak.

Ennek hatása a kötvénypiacon is megmutatkozhat, mivel a költségvetési egyenleg javulása enyhítheti a hosszú hozamokra helyeződő nyomást. Az amerikai kötvénypiacot meghatározó aktuális trendekről ebben a cikkünkben írtunk részletesen:

Az elnök intézkedései egyértelműen új helyzetet teremtettek a költségvetés számára is, hiszen a korábbi évekhez képest (amikor az általánosan alacsony vámszintek miatt az ebből származó bevétel elhanyagolható volt) a Pénzügyminisztérium immáron jelentős összegű forráshoz jut a vámoknak köszönhetően. A változás a számok nyelvén drámai igazából, a június-júliusi vámbevételek ugyanis 250 százalék feletti növekedésről tanúskodnak 2024 azonos hónapjaihoz képest.

A kedvező hatás ellenére viszont a júliusi költségvetési hiány 10 százalékkal magasabb lett az egy évvel ezelőttinél, amely főként a kormányzati kiadások megugrásának köszönhető.

A pénzügyi év szeptember 30-i zárásához közeledve egyre jobban kirajzolódik a költségvetés egyenlege, amely a várakozások szerint 1 630 milliárd dollárnyi hiány lehet. Ha a becslések pontosnak bizonyulnak, akkor a deficit 4 százalékkal a tavalyi alatt maradhat.

Az adatokat böngészve kiderül, hogy

a szociális- és kamatkiadások teszik ki a kifizetések legnagyobb részét,

így nem véletlen, hogy Trump az elmúlt hetekben számos alkalommal szólította fel kamatcsökkentésre Jerome Powell-t, a jegybank elnökét. Trumppal szemben a befektetők inkább a költségvetés hosszú távú fenntarthatósága miatt aggódnak, amit a korábban elfogadott adócsökkentések és az olyan programok, mint a Nagy, Gyönyörű Törvény egyértelműen veszélyeztetnek.

A növekvő kiadásokat a vámok némileg kompenzálhatják, az ebből származó bevételek ugyanis Scott Bessent pénzügyminiszter szerint 2025-ben elérhetik a 300 milliárd dollárt, jövőre pedig még ennél is nagyobbak lehetnek.

