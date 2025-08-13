  • Megjelenítés
FONTOS A felszínen csak egy kisebb balhénak tűnk, de valójában ez határozhatja meg a feltörekvő nagyhatalom jövőjét
Hőhullám pusztít, lángokban a magyarok kedvelt üdülőcélpontjai
Gazdaság

Hőhullám pusztít, lángokban a magyarok kedvelt üdülőcélpontjai

Portfolio
Görögországban több mint 152 új tűzeset tört ki az elmúlt 24 órában, miközben Dél-Európában pusztító hőhullám okoz súlyos károkat. Ezrek kényszerültek otthonuk elhagyására, és legalább három halálos áldozatot követeltek a tüzek Spanyolországban, Albániában és Törökországban - közölte a BBC.

Görögországban közel 4850 tűzoltó küzd a lángokkal több helyszínen. Ezreket evakuáltak a népszerű turistacélpontokról, Híosz és Zakinthosz szigetéről. A nyugati Peloponnészoszon található Pátrász városába is betörtek a lángok, ahol otthonok, üzletek és járművek semmisültek meg.

Zakinthoszon három különálló, több mint 15 kilométer hosszú tűzvonalat még nem sikerült megfékezni. A szigeten házak, turisztikai létesítmények és mezőgazdasági területek károsodtak. Legalább 13 tűzoltó szenvedett égési vagy más sérüléseket a görög tűzoltóság szóvivője szerint, aki figyelmeztetett,

hogy a következő napokban még súlyosabbá válhat a helyzet.

Spanyolországban több mint 4000 embert evakuáltak León tartományból, ahol egy önkéntes tűzoltó életét vesztette. Madrid közelében egy lovarda alkalmazottja is meghalt, miután súlyos égési sérüléseket szenvedett. A spanyol kormány megemelte a nemzeti vészhelyzeti készültségi szintet.

Hőségriadó van érvényben Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban és a Balkánon. Egyes régiókban a hőmérséklet várhatóan 40 Celsius-fok fölé emelkedik. Szlovéniában feljegyezték a valaha volt legmelegebb éjszakát, miután egy kikötőben a hőmérséklet nem csökkent 28 Celsius-fok alá.

Olaszországban egy gyermek halt meg hőguta miatt hétfőn, és legalább tíz olasz városban, köztük Rómában, Milánóban és Firenzében van érvényben vörös hőségriadó. Franciaországban a kórházak felkészültek a néhány hét alatt bekövetkezett második hőhullám következményeire.

Montenegróban egy katona meghalt, egy másik pedig súlyosan megsérült, amikor víztartályuk felborult tűzoltás közben. Portugáliában három nagy erdőtűz ellen küzdenek a tűzoltók. Törökországban több jelentős tüzet sikerült megfékezni, miután százakat evakuáltak.

A tudósok figyelmeztetnek, hogy a globális felmelegedés miatt a mediterrán nyarak egyre forróbbak és szárazabbak, ami hosszabb és intenzívebb tűzvészekhez vezet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
fogyasztó-mezőgazdaság-élelmiszerbiztonság-tejtermék-szabályozás-élelmiszer-tej-agrárminiszter-agrárpiac
Gazdaság
Többmilliárdos kárt okoznak Magyarországon a hamisított élelmiszerek és italok
Pénzcentrum
Több ezer magyar akarja most ezt a munkát: óriási a hiány, rajtuk múlik minden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility