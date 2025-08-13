Hőhullám pusztít, lángokban a magyarok kedvelt üdülőcélpontjai

Görögországban közel 4850 tűzoltó küzd a lángokkal több helyszínen. Ezreket evakuáltak a népszerű turistacélpontokról, Híosz és Zakinthosz szigetéről. A nyugati Peloponnészoszon található Pátrász városába is betörtek a lángok, ahol otthonok, üzletek és járművek semmisültek meg.

Zakinthoszon három különálló, több mint 15 kilométer hosszú tűzvonalat még nem sikerült megfékezni. A szigeten házak, turisztikai létesítmények és mezőgazdasági területek károsodtak. Legalább 13 tűzoltó szenvedett égési vagy más sérüléseket a görög tűzoltóság szóvivője szerint, aki figyelmeztetett,

hogy a következő napokban még súlyosabbá válhat a helyzet.

Spanyolországban több mint 4000 embert evakuáltak León tartományból, ahol egy önkéntes tűzoltó életét vesztette. Madrid közelében egy lovarda alkalmazottja is meghalt, miután súlyos égési sérüléseket szenvedett. A spanyol kormány megemelte a nemzeti vészhelyzeti készültségi szintet.

Hőségriadó van érvényben Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban és a Balkánon. Egyes régiókban a hőmérséklet várhatóan 40 Celsius-fok fölé emelkedik. Szlovéniában feljegyezték a valaha volt legmelegebb éjszakát, miután egy kikötőben a hőmérséklet nem csökkent 28 Celsius-fok alá.

Olaszországban egy gyermek halt meg hőguta miatt hétfőn, és legalább tíz olasz városban, köztük Rómában, Milánóban és Firenzében van érvényben vörös hőségriadó. Franciaországban a kórházak felkészültek a néhány hét alatt bekövetkezett második hőhullám következményeire.

Montenegróban egy katona meghalt, egy másik pedig súlyosan megsérült, amikor víztartályuk felborult tűzoltás közben. Portugáliában három nagy erdőtűz ellen küzdenek a tűzoltók. Törökországban több jelentős tüzet sikerült megfékezni, miután százakat evakuáltak.

A tudósok figyelmeztetnek, hogy a globális felmelegedés miatt a mediterrán nyarak egyre forróbbak és szárazabbak, ami hosszabb és intenzívebb tűzvészekhez vezet.

