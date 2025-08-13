  • Megjelenítés
FONTOS A felszínen csak egy kisebb balhénak tűnk, de valójában ez határozhatja meg a feltörekvő nagyhatalom jövőjét
Jelentős módosításra készül a kormány az erőművek készletezési szabályozásában
Gazdaság

Jelentős módosításra készül a kormány az erőművek készletezési szabályozásában

Portfolio
Egy új kormányrendelet jelent meg társadalmi egyeztetésre, amely alapvető változtatást vezet be az 50 MW-nál nagyobb teljesítményű földgáztüzelésű erőművek ellátásbiztonsági szabályozásában.

A kormány jogszabálytervezete módosítja a földgázellátás biztonságát szabályozó rendeletet, amelynek értelmében

kivezetik az 50 MW feletti teljesítményű földgáztüzelésű erőművek tüzelőolaj-készletezési kötelezettségét.

Az indoklás szerint válsághelyzetben ezen erőművek ellátása a földgáz biztonsági készlet terhére is megoldható, így nincs szükség párhuzamos tartalékolásra. Annyiban nem újdonság, hogy a hatályos jogszabályok szerint jelenleg is abból kell ellátni ezen erőműveket. A biztonsági földgázkészlet Magyarországon egy államilag előírt stratégiai tartalék, amelyet arra tartanak fenn, hogy ellátási zavar vagy válság esetén – például importkieséskor – biztosítsa a legfontosabb fogyasztók és a kritikus infrastruktúra működését. A készletet jogszabály határozza meg, mennyiségét a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) kezeli.

