Kamionbaleset történt, hatalmas a dugó az M5-ösön
Kamionbaleset történt, hatalmas a dugó az M5-ösön

Összeütközött egy kamion és egy kisteherautó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Örkény előtt, ezért a torlódás már majdnem 10 kilométeres - közölte az Útinform szerda délelőtt.

Mint írták, a sztráda 64-es kilométerénél a külső sávot lezárták, aki teheti, Lajosmizsénél letérve az 5-ös főúton kerüljön.

