Már akkora a baj Kínában, hogy a hatalom korábban elképzelhetetlen eszközhöz nyúlt

Kína a fogyasztói hitelek kamatának részbeni átvállalásával igyekszik élénkíteni a gyenge lakossági költekezést és ellensúlyozni a tartós deflációs nyomást a világ második legnagyobb gazdaságában.
A pénzügyminisztérium által vezetett terv értelmében
a kormány kamattámogatást nyújt bizonyos fogyasztói hitelekre,
legfeljebb 50 ezer jüan (kb. 7 ezer dollár) értékű vásárlások esetén. Az érintett egyéves hitelek kamata általában 3 százalék körül van, a támogatás 1 százalékpontos csökkentést jelent.
A program egy sor korábbi intézkedést követ, amelyek célja a háztartások keresletének ösztönzése – a gyermekvállalási támogatásoktól a háztartási gépek csereprogramjáig –, miután
a több éve tartó ingatlanpiaci válság és a gyenge fogyasztói bizalom visszafogta a költekezést.
Ahelyett, hogy általános kamatcsökkentést vezetne be, ami csökkentené a bankok nyereségét, a központi kormány a támogatás költségeinek 90 százalékát állja, a fennmaradó 10 százalékot pedig a helyi önkormányzatok fedezik. A kínai bankok kamatmarzsa idén már történelmi mélypontra süllyedt.
Az éttermi, turisztikai és idősgondozási ágazat vállalkozásai is jogosultak lesznek akár 1 százalékpontos kamattámogatásra, legfeljebb 1 millió jüan értékű hitelekre – közölte kedd este kilenc kormányzati szerv, köztük a pénzügyminisztérium és a jegybank. A közlemény szerint a cél a szolgáltatási szektor finanszírozási költségeinek mérséklése és a fogyasztási piac fellendítése.
„A szolgáltatási fogyasztás fejlesztése előnyös a foglalkoztatás stabilizálása és bővítése szempontjából” – mondta Wang Bo, a kereskedelmi minisztérium helyettes vezetője szerdán.
Peking tavaly elmozdult a beruházásvezérelt gazdaságélénkítéstől a fogyasztás növelése felé, mivel a gazdasági növekedés lassul és a defláció tartós.
Xi Jinping kínai vezető júliusban szokatlanul nyíltan bírálta a túlzott beruházásokat olyan szektorokban, mint az elektromos járművek,
amelyek a helyi kormányzatok egyik fő növekedési forrását jelentették, de túlkapacitást és árnyomást hoztak.
A párt legfelső vezető testülete, a politbüro is hangsúlyozta a belföldi kereslet élénkítésének szükségességét, miközben az ipar – amely erősen támaszkodott az exportra – Donald Trump amerikai elnök vámháborújának egyre nagyobb kihívásaival néz szembe.
Liao Min pénzügyminiszter-helyettes szerdán közölte: mérlegelik, hogy a jelenleg egy évre szóló támogatási programot meghosszabbítsák, és további szektorokra is kiterjesszék, ha a kezdeményezés beválik.
Lynn Song, az ING vezető kínai közgazdásza szerint a program hatása „pozitív, de korlátozott”, mivel főként kisebb hitelekre vonatkozik, például jármű- vagy háztartási gép-vásárlásokra. A már létező csereprogram keretében a kínai vásárlók kedvezményes áron juthatnak új termékekhez, ha régit adnak le – a cserélhető termékek között a mobiltelefonoktól a klímákig és rizsfőzőkig sok minden szerepel.
A szakértők szerint a szolgáltatási szektorra kiterjedő kamattámogatás is segíthet a kereslet növelésében, de a legnagyobb kihívás továbbra is a háztartások bizalmának helyreállítása. „Összességében a kínai fogyasztás nem erősen hitelvezérelt, a háztartások inkább magas megtakarítási rátával rendelkeznek” – mondta Song. „Ezeknek a megtakarításoknak a feloldása bizalom helyreállításával sokkal nagyobb hatású lenne, de ez természetesen sokkal nehezebb feladat.”
A kínai tőzsdék emelkedtek szerdán: a CSI 300 index 0,9 százalékkal, a hongkongi Hang Seng index 1,9 százalékkal nőtt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
