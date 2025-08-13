Már akkora a baj Kínában, hogy a hatalom korábban elképzelhetetlen eszközhöz nyúlt

Peking a fogyasztói hitelek kamattámogatásával próbálja ösztönözni a lanyha lakossági keresletet és mérsékelni a tartós deflációs nyomást. Az intézkedés egy szélesebb program része, amely a szolgáltatási szektor és a háztartások költéseinek fellendítését célozza.

Kína a fogyasztói hitelek kamatának részbeni átvállalásával igyekszik élénkíteni a gyenge lakossági költekezést és ellensúlyozni a tartós deflációs nyomást a világ második legnagyobb gazdaságában.

A pénzügyminisztérium által vezetett terv értelmében

a kormány kamattámogatást nyújt bizonyos fogyasztói hitelekre,

legfeljebb 50 ezer jüan (kb. 7 ezer dollár) értékű vásárlások esetén. Az érintett egyéves hitelek kamata általában 3 százalék körül van, a támogatás 1 százalékpontos csökkentést jelent.

A program egy sor korábbi intézkedést követ, amelyek célja a háztartások keresletének ösztönzése – a gyermekvállalási támogatásoktól a háztartási gépek csereprogramjáig –, miután

a több éve tartó ingatlanpiaci válság és a gyenge fogyasztói bizalom visszafogta a költekezést.

Ahelyett, hogy általános kamatcsökkentést vezetne be, ami csökkentené a bankok nyereségét, a központi kormány a támogatás költségeinek 90 százalékát állja, a fennmaradó 10 százalékot pedig a helyi önkormányzatok fedezik. A kínai bankok kamatmarzsa idén már történelmi mélypontra süllyedt.

Az éttermi, turisztikai és idősgondozási ágazat vállalkozásai is jogosultak lesznek akár 1 százalékpontos kamattámogatásra, legfeljebb 1 millió jüan értékű hitelekre – közölte kedd este kilenc kormányzati szerv, köztük a pénzügyminisztérium és a jegybank. A közlemény szerint a cél a szolgáltatási szektor finanszírozási költségeinek mérséklése és a fogyasztási piac fellendítése.

„A szolgáltatási fogyasztás fejlesztése előnyös a foglalkoztatás stabilizálása és bővítése szempontjából” – mondta Wang Bo, a kereskedelmi minisztérium helyettes vezetője szerdán.

Peking tavaly elmozdult a beruházásvezérelt gazdaságélénkítéstől a fogyasztás növelése felé, mivel a gazdasági növekedés lassul és a defláció tartós.

Xi Jinping kínai vezető júliusban szokatlanul nyíltan bírálta a túlzott beruházásokat olyan szektorokban, mint az elektromos járművek,

amelyek a helyi kormányzatok egyik fő növekedési forrását jelentették, de túlkapacitást és árnyomást hoztak.

A párt legfelső vezető testülete, a politbüro is hangsúlyozta a belföldi kereslet élénkítésének szükségességét, miközben az ipar – amely erősen támaszkodott az exportra – Donald Trump amerikai elnök vámháborújának egyre nagyobb kihívásaival néz szembe.

Liao Min pénzügyminiszter-helyettes szerdán közölte: mérlegelik, hogy a jelenleg egy évre szóló támogatási programot meghosszabbítsák, és további szektorokra is kiterjesszék, ha a kezdeményezés beválik.

Lynn Song, az ING vezető kínai közgazdásza szerint a program hatása „pozitív, de korlátozott”, mivel főként kisebb hitelekre vonatkozik, például jármű- vagy háztartási gép-vásárlásokra. A már létező csereprogram keretében a kínai vásárlók kedvezményes áron juthatnak új termékekhez, ha régit adnak le – a cserélhető termékek között a mobiltelefonoktól a klímákig és rizsfőzőkig sok minden szerepel.

A szakértők szerint a szolgáltatási szektorra kiterjedő kamattámogatás is segíthet a kereslet növelésében, de a legnagyobb kihívás továbbra is a háztartások bizalmának helyreállítása. „Összességében a kínai fogyasztás nem erősen hitelvezérelt, a háztartások inkább magas megtakarítási rátával rendelkeznek” – mondta Song. „Ezeknek a megtakarításoknak a feloldása bizalom helyreállításával sokkal nagyobb hatású lenne, de ez természetesen sokkal nehezebb feladat.”

A kínai tőzsdék emelkedtek szerdán: a CSI 300 index 0,9 százalékkal, a hongkongi Hang Seng index 1,9 százalékkal nőtt.

