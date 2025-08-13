Megcsapolja a kormány a költségvetést, ultrahangvizsgálatokra kell a pénz

A határozat lényegében elismeri, hogy nem megfelelő a magyar betegek ultrahangvizsgálatokhoz való hozzáférése. Kimondja ugyanis, hogy "a kormány az ultrahangvizsgálatokat megelőző várakozási idő csökkentése és a betegek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének javítása érdekében egyetért
- a) az ultrahangvizsgálathoz szükséges eszközök beszerzésével, valamint
- b) a közfinanszírozott ultrahangvizsgálatok finanszírozási díjának emelésével".
Ennek érdekében első körben azonnali határidővel csoportosít át az általános költségvetési tartalékból 601 millió forintot a kormány a Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, Országos Kórházi Főigazgatóság alcím javára. Második lépésként megemeli 4 milliárd forinttal az idei költségvetésben az összevont szakellátás jogcímcsoport előirányzatát. Ennek a határideje azonnali.
Harmadik lépésként pedig
a 2026-os költségvetésben csoportosít át erre a célra a kormány 16 milliárd forintot és nem is meglepő, hogy mi ennek a plusz költésnek a fedezete.
A gazdaságfejlesztési keret terhére valósul meg az extra költekezés. Ezt már korábban előrevetítettük és az NGM már jelezte is ezt:
