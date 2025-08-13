  • Megjelenítés
Megcsapolja a kormány a költségvetést, ultrahangvizsgálatokra kell a pénz
Gazdaság

Megcsapolja a kormány a költségvetést, ultrahangvizsgálatokra kell a pénz

Portfolio
Az ultrahangvizsgálatok várakozási idejének csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről jelent meg a kormány döntése a szerda esti Magyar Közlönyben. Ezek szerint 4 milliárd többletforrást ad erre a célra a kormány, a jövő évi költségvetésben pedig 16 milliárd forintnyi plusz pénzt ad a kabinet, meg is van, hogy milyen forrásból.
Portfolio Private Health Forum 2025
A magyar egészségügy legfontosabb és legégetőbb kérdéseit tárgyaljuk ki a magánegészségügyi piac találkozási pontjává vált Private Health Forumon szeptember 30-án. Most érdemes regisztrálni a nagyszabású és sok újdonságot felvonultató szakmai eseményre!
Információ és jelentkezés

A határozat lényegében elismeri, hogy nem megfelelő a magyar betegek ultrahangvizsgálatokhoz való hozzáférése. Kimondja ugyanis, hogy "a kormány az ultrahangvizsgálatokat megelőző várakozási idő csökkentése és a betegek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének javítása érdekében egyetért

  • a) az ultrahangvizsgálathoz szükséges eszközök beszerzésével, valamint
  • b) a közfinanszírozott ultrahangvizsgálatok finanszírozási díjának emelésével".

Ennek érdekében első körben azonnali határidővel csoportosít át az általános költségvetési tartalékból 601 millió forintot a kormány a Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, Országos Kórházi Főigazgatóság alcím javára. Második lépésként megemeli 4 milliárd forinttal az idei költségvetésben az összevont szakellátás jogcímcsoport előirányzatát. Ennek a határideje azonnali.

Harmadik lépésként pedig

a 2026-os költségvetésben csoportosít át erre a célra a kormány 16 milliárd forintot és nem is meglepő, hogy mi ennek a plusz költésnek a fedezete.

A gazdaságfejlesztési keret terhére valósul meg az extra költekezés. Ezt már korábban előrevetítettük és az NGM már jelezte is ezt:

Kapcsolódó cikkünk

Érkezik az Orbán-kormány újabb adócsökkentése - De mégis miből?

Megjött a kormány új GDP-prognózisa, 1%-ot vár az NGM 2025-re

Beindult az állami pénzszórás, elvéti fontos céljait a kormány

Nagy bejelentést tett a kormány, indulhat a költekezés

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Katona Tibor

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
amerikai vámháború kereskedelem
Gazdaság
Trump vámháborúja felforgatta az amerikai kikötők kereskedelmét
Pénzcentrum
Érik a légkondi-krach Magyarországon: összeomlás jöhet, erre minden magyarnak készülnie kell!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility