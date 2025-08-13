  • Megjelenítés
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Holnap ismét csak a dízel árában lesz változás - írja a holtankoljak.

Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik továbbra sem, a gázolaj ára csökken bruttó 3 forinttal.

A mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak (2025.08.13-án):

  • 95-ös benzin: 584 Ft/liter
  • Gázolaj: 594 Ft/liter 
gazdaságpolitika-román-románia-Donald Trump-autóipar-vám-kereskedelmi háború-vámháború-acél
