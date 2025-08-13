  • Megjelenítés
Nehezebb lehet a kínai-amerikai megállapodás, mint gondolnánk
Gazdaság

Nehezebb lehet a kínai-amerikai megállapodás, mint gondolnánk

Portfolio
Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter kizárta annak lehetőségét, hogy az USA-ban történő kínai tőkebefektetés részét képezze a két fél esetleges kereskedelmi megállapodásának. A Bloomberg beszámolójából kiderül, hogy a pénzügyminiszter az országok között zajló technológiai és gazdasági verseny miatt nem látja reálisnak ezt a lehetőséget. Mindez azt jelenti, hogy Kínának várhatóan kereskedelmi engedményeket kell tennie a tartós egyezség létrejöttéhez.
Terjedelmes interjút adott Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter tegnap a Fox Businessnek, amelyben a monetáris politika jelenlegi állása mellett a vámháború és a kínai-amerikai kereskedelmi tárgyalások is szóba kerültek.

Az interjúban Bessent egyértelműen kizárta annak lehetőségét, hogy bármilyen USA-ban történő kínai tőkebefektetés része lehet egy esetleges kereskedelmi megállapodásnak.

Ez azért érdekes, mert korábban Dél-Korea, Japán és az Európai Unió is jelentős amerikai beruházások ígéretével tudott kedvező kereskedelmi feltételeket kialkudni, de úgy tűnik, ez Kína számára nem lesz opció.

A pénzügyminiszter érvelése szerint azért nem reális az Egyesült Államokban történő kínai tőkebefektetés, mert az éppen azon iparágakba irányulna, amelyeket az USA függetleníteni szeretne Kínától. Ezen ágazatok alatt Bessent vélhetően a félvezetők és ritkaföldfémek feldolgozásával foglalkozó elektronikaiparra, gyógyszeriparra és az acéliparra utalt.

Az amerikai pénzügyminiszter kijelentése jelentősen korlátozza a két fél által tárgyalt együttműködési lehetőségek körét, az ázsiai országnak ugyanis így várhatóan kereskedelmi vonalon kell engedményeket tenni az USA felé. Trump nemrég újabb 90 nappal felfüggesztette a Kínával szembeni 145 százalékos vámok életbe lépését, így a két félnek november végéig van ideje egyezségre jutni. Bessent interjújában kijelentette, hogy a következő 2-3 hónapban mindenképp találkozik kínai tárgyalópartnereivel.

A tárgyalások mellett a kínai vegyi anyagokra kivetett vámok helyzete is szóba került a tegnapi interjú során. Erről Bessent azt nyilatkozta, hogy

Kínának egyértelmű és látható erőfeszítéseket kell tennie a fentanil terjesztésének megfékezése érdekében, Trump csak ezután lesz hajlandó elgondolkodni a büntetővámok csökkentéséről vagy megszüntetéséről.

A pénzügyminiszter szerint ez azonban hónapokba, sőt akár évekbe is telhet, így ezen vámok várhatóan tartósan megmaradnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

