Nehezebb lehet a kínai-amerikai megállapodás, mint gondolnánk

Terjedelmes interjút adott Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter tegnap a Fox Businessnek, amelyben a monetáris politika jelenlegi állása mellett a vámháború és a kínai-amerikai kereskedelmi tárgyalások is szóba kerültek.
Az interjúban Bessent egyértelműen kizárta annak lehetőségét, hogy bármilyen USA-ban történő kínai tőkebefektetés része lehet egy esetleges kereskedelmi megállapodásnak.
Ez azért érdekes, mert korábban Dél-Korea, Japán és az Európai Unió is jelentős amerikai beruházások ígéretével tudott kedvező kereskedelmi feltételeket kialkudni, de úgy tűnik, ez Kína számára nem lesz opció.
A pénzügyminiszter érvelése szerint azért nem reális az Egyesült Államokban történő kínai tőkebefektetés, mert az éppen azon iparágakba irányulna, amelyeket az USA függetleníteni szeretne Kínától. Ezen ágazatok alatt Bessent vélhetően a félvezetők és ritkaföldfémek feldolgozásával foglalkozó elektronikaiparra, gyógyszeriparra és az acéliparra utalt.
Az amerikai pénzügyminiszter kijelentése jelentősen korlátozza a két fél által tárgyalt együttműködési lehetőségek körét, az ázsiai országnak ugyanis így várhatóan kereskedelmi vonalon kell engedményeket tenni az USA felé. Trump nemrég újabb 90 nappal felfüggesztette a Kínával szembeni 145 százalékos vámok életbe lépését, így a két félnek november végéig van ideje egyezségre jutni. Bessent interjújában kijelentette, hogy a következő 2-3 hónapban mindenképp találkozik kínai tárgyalópartnereivel.
A tárgyalások mellett a kínai vegyi anyagokra kivetett vámok helyzete is szóba került a tegnapi interjú során. Erről Bessent azt nyilatkozta, hogy
Kínának egyértelmű és látható erőfeszítéseket kell tennie a fentanil terjesztésének megfékezése érdekében, Trump csak ezután lesz hajlandó elgondolkodni a büntetővámok csökkentéséről vagy megszüntetéséről.
A pénzügyminiszter szerint ez azonban hónapokba, sőt akár évekbe is telhet, így ezen vámok várhatóan tartósan megmaradnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
