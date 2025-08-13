  • Megjelenítés
Olyan dolog készül, amit még a koronavírus alatt sem láttunk - Gyors változás kell
Gazdaság

Olyan dolog készül, amit még a koronavírus alatt sem láttunk - Gyors változás kell

Portfolio
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint 2026-ban rekordméretű, még a koronavírus-járvány berobbanásakor látottnál is nagyobb olajpiaci többlet várható a lassuló kereslet és a növekvő kínálat következtében. Az olajpiaci egyensúly tehát egyre inkább felborul, a párizsi székhelyű ügynökség szerint egyértelmű, hogy valaminek változnia kell a piaci egyensúly helyreállításához.

Az IEA havi olajpiaci jelentése alapján az olajkészletek napi 2,96 millió hordóval fognak növekedni,

ami meghaladja még a 2020-as pandémiás év átlagos felhalmozódását is.

A globális olajkereslet idén és jövőre is várhatóan kevesebb mint felével nő a 2023-as ütemhez képest. Eközben a kínálat robbanásszerűen bővül: a Szaúd-Arábia vezette OPEC+ kartell felgyorsította a korábban leállított termelés újraindítását, az IEA pedig enyhén megemelte a csoporton kívüli termelésre vonatkozó előrejelzéseit is 2026-ra vonatkozóan, elsősorban az amerikai kontinens országainak aktivitása miatt.

"Az olajpiaci egyensúly egyre inkább felborul, mivel az előrejelzett kínálat messze meghaladja a keresletet az év vége felé és 2026-ban" - közölte a párizsi székhelyű ügynökség.

Egyértelmű, hogy valaminek változnia kell a piaci egyensúly helyreállításához.

A nyersolaj ára idén körülbelül 12%-kal csökkent, az európai Brent 66 dollár körül mozog hordónként, miután az OPEC+ és versenytársai növekvő kínálata egybeesett Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborújával kapcsolatos aggodalmakkal, amelyek hatással lehetnek a gazdasági növekedésre.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Az olajpiacot egyelőre alulról megtámasztja a magas nyári üzemanyag-kereslet, de az IEA adatai szerint már most a túlkínálat felé billen a mérleg, ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy

a globális olajkészletek júniusban 46 havi csúcsot értek el.

Az Oroszországra vagy Iránra vonatkozó új szankciók még változtathatnak a helyzeten - tette hozzá az ügynökség.

A globális olajfogyasztás az ügynökség várakozása szerint idén mindössze napi 680 000 hordóval nő, ami 2019 óta a leggyengébb, a kínai, indiai és brazil kereslet csalódást keltő alakulása miatt. 2026-ban napi 700 000 hordóval fog bővülni a kereslet a jelentés szerint. Az IEA előrejelzése szerint a világ olajkereslete az évtized végére megáll, ahogy az országok az elektromos járművek felé fordulnak a fosszilis tüzelőanyagok helyett.

Kapcsolódó cikkünk

Emelkedik az olaj ára

Ez az új energiafaló 2030-ra több áramot fogyaszt majd, mint egész Japán

Tőkecunami az energiapiacon - akadnak váratlan nyertesek

Nagy fejtörést okoz a kormányoknak a világformáló megatrend – Mit lehet tenni?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
fed épület kivilágítva mert így még nem volt mindenhogy máshogy igen ezután már nem tudom mit találjak ki cimlapképnek
Gazdaság
Az amerikai pénzügyminiszter fél százalékpontos kamatvágást sürget szeptemberre
Pénzcentrum
Több ezer magyar akarja most ezt a munkát: óriási a hiány, rajtuk múlik minden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility