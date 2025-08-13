Olyan dolog készül, amit még a koronavírus alatt sem láttunk - Gyors változás kell

Az IEA havi olajpiaci jelentése alapján az olajkészletek napi 2,96 millió hordóval fognak növekedni,

ami meghaladja még a 2020-as pandémiás év átlagos felhalmozódását is.

A globális olajkereslet idén és jövőre is várhatóan kevesebb mint felével nő a 2023-as ütemhez képest. Eközben a kínálat robbanásszerűen bővül: a Szaúd-Arábia vezette OPEC+ kartell felgyorsította a korábban leállított termelés újraindítását, az IEA pedig enyhén megemelte a csoporton kívüli termelésre vonatkozó előrejelzéseit is 2026-ra vonatkozóan, elsősorban az amerikai kontinens országainak aktivitása miatt.

"Az olajpiaci egyensúly egyre inkább felborul, mivel az előrejelzett kínálat messze meghaladja a keresletet az év vége felé és 2026-ban" - közölte a párizsi székhelyű ügynökség.

Egyértelmű, hogy valaminek változnia kell a piaci egyensúly helyreállításához.

A nyersolaj ára idén körülbelül 12%-kal csökkent, az európai Brent 66 dollár körül mozog hordónként, miután az OPEC+ és versenytársai növekvő kínálata egybeesett Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborújával kapcsolatos aggodalmakkal, amelyek hatással lehetnek a gazdasági növekedésre.

Az olajpiacot egyelőre alulról megtámasztja a magas nyári üzemanyag-kereslet, de az IEA adatai szerint már most a túlkínálat felé billen a mérleg, ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy

a globális olajkészletek júniusban 46 havi csúcsot értek el.

Az Oroszországra vagy Iránra vonatkozó új szankciók még változtathatnak a helyzeten - tette hozzá az ügynökség.

A globális olajfogyasztás az ügynökség várakozása szerint idén mindössze napi 680 000 hordóval nő, ami 2019 óta a leggyengébb, a kínai, indiai és brazil kereslet csalódást keltő alakulása miatt. 2026-ban napi 700 000 hordóval fog bővülni a kereslet a jelentés szerint. Az IEA előrejelzése szerint a világ olajkereslete az évtized végére megáll, ahogy az országok az elektromos járművek felé fordulnak a fosszilis tüzelőanyagok helyett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images