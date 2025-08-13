Óriási kamatcsökkentést akar az amerikai pénzügyminiszter: 175 bázispontot!

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a jelenlegi kamatszint „túlzottan szigorú”, és valószínűleg 150–175 bázisponttal alacsonyabbnak kellene lennie.
Bessent a Bloomberg Televisionnek adott interjúban elmondta, hogy a Federal Reserve a következő hónapokban egy kamatcsökkentési ciklusba léphet — kezdve egy fél százalékpontos vágással szeptemberben.
„Nagyon jó esély van egy 50 bázispontos kamatcsökkentésre”
– mondta szerdán. „Lehet, hogy most egy kamatvágási sorozat elején vagyunk, amely egy szeptemberi 50 bázispontos csökkentéssel indul.”
Hozzátette: bármely modell alapján a kamatszintnek „valószínűleg 150, 175 bázisponttal alacsonyabbnak kellene lennie”.
Az amerikai jegybank az idén eddig változatlanul, 4,25–4,5 százalékos céltartományban tartotta az irányadó kamatot.
Nagyon kritikus lesz a szeptemberi kamatdöntés
Nem ez az első alkalom, hogy Trump és az utóbbi időben egyre hangosabban, most már az amerikai pénzügyminiszter is kamatcsökkentésre sürgeti az amerikai jegybankot. A Fed viszont nagyon nincs könnyű helyzetben. Egyfelől a maginfláció 3,1%, miközben az infláció 2,7%. Tehát nincs szó arról, hogy az infláció célon lenne.
Eközben a munkaerőpiac egy óriási vakfolt. Ugyan a munkanélküliségi ráta alacsony, 4,2%, azonban az bevándorlás korlátozása miatt van. Ennek köszönhető az, hogy bár az elmúlt három hónapban alig nőtt a foglalkoztatottság, mégsem emelkedett a munkanélküliségi ráta.
Ráadásul jelenleg senki nem tudja, hogy a munkaerőpiac gyengélkedése a vámháború okozta bizonytalanság miatti egyszeri gyengélkedés, vagy pedig egy romló gazdasági környezet kezdete. Feltehetőleg a Fed sem tudja, ennek ellenére szeptemberben nem lesz választása, valamit döntenie kell.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
