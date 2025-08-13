  • Megjelenítés
Óriási kamatcsökkentést akar az amerikai pénzügyminiszter: 175 bázispontot!
Gazdaság

Óriási kamatcsökkentést akar az amerikai pénzügyminiszter: 175 bázispontot!

Portfolio
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a jelenlegi kamatszint túlzottan szigorú, és a Federal Reserve akár 150–175 bázisponttal alacsonyabb szinten is tarthatná az irányadó rátát. Úgy véli, a jegybank szeptemberben fél százalékpontos vágással indíthat egy kamatcsökkentési sorozatot.
Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!
Információ és jelentkezés

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a jelenlegi kamatszint „túlzottan szigorú”, és valószínűleg 150–175 bázisponttal alacsonyabbnak kellene lennie.

Bessent a Bloomberg Televisionnek adott interjúban elmondta, hogy a Federal Reserve a következő hónapokban egy kamatcsökkentési ciklusba léphet — kezdve egy fél százalékpontos vágással szeptemberben.

„Nagyon jó esély van egy 50 bázispontos kamatcsökkentésre”

– mondta szerdán. „Lehet, hogy most egy kamatvágási sorozat elején vagyunk, amely egy szeptemberi 50 bázispontos csökkentéssel indul.”

Hozzátette: bármely modell alapján a kamatszintnek „valószínűleg 150, 175 bázisponttal alacsonyabbnak kellene lennie”.

Az amerikai jegybank az idén eddig változatlanul, 4,25–4,5 százalékos céltartományban tartotta az irányadó kamatot.

Nagyon kritikus lesz a szeptemberi kamatdöntés

Nem ez az első alkalom, hogy Trump és az utóbbi időben egyre hangosabban, most már az amerikai pénzügyminiszter is kamatcsökkentésre sürgeti az amerikai jegybankot. A Fed viszont nagyon nincs könnyű helyzetben. Egyfelől a maginfláció 3,1%, miközben az infláció 2,7%. Tehát nincs szó arról, hogy az infláció célon lenne.

Eközben a munkaerőpiac egy óriási vakfolt. Ugyan a munkanélküliségi ráta alacsony, 4,2%, azonban az bevándorlás korlátozása miatt van. Ennek köszönhető az, hogy bár az elmúlt három hónapban alig nőtt a foglalkoztatottság, mégsem emelkedett a munkanélküliségi ráta.

Ráadásul jelenleg senki nem tudja, hogy a munkaerőpiac gyengélkedése a vámháború okozta bizonytalanság miatti egyszeri gyengélkedés, vagy pedig egy romló gazdasági környezet kezdete. Feltehetőleg a Fed sem tudja, ennek ellenére szeptemberben nem lesz választása, valamit döntenie kell.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
gazdaságpolitika-román-románia-Donald Trump-autóipar-vám-kereskedelmi háború-vámháború-acél
Gazdaság
Trump Európánál szegényebbé tette az USA-t, az EU nagy nyertese a vámalkunak – állítja a korábbi fehér házi tanácsadó
Pénzcentrum
Diákmunka 2025: létezik otthonról végezhető diákmunka? Ennyi a home office diákmunka órabér
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility