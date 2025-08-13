Trump már a Goldman Sachs közgazdászát is kirúgatná, nemcsak Powellt száműzné

Donald Trump amerikai elnök nyíltan nekiment a Goldman Sachs vezetésének, miközben dicsérte a vámbevételek jelentős növekedését. Az elnök szerint a terheket főként külföldiek fizetik, ám a bank elemzői és a Federal Reserve szakértői egyre nagyobb fogyasztói költségekre figyelmeztetnek.

Donald Trump ismét a nyilvánosság előtt támadta a Goldman Sachs vezetését, miután a bank vezető közgazdásza, Jan Hatzius arra figyelmeztetett:

az amerikai fogyasztók egyre nagyobb részét viselik majd a kormány új vámjainak költségeinek.

Az elnök a Truth Socialon azt írta, hogy David Solomon vezérigazgatónak vagy új közgazdászt kellene keresnie, vagy inkább DJ-karrierjére koncentrálnia. Trump szerint a vámok nem okoztak inflációt, ellenben „masszív” bevételt hoznak az államkasszának, amely júliusban közel 28 milliárd dollárral gyarapodott – számolt be a CNBC.

A Goldman Sachs elemzése ezzel szemben azt becsüli, hogy

a fogyasztók részesedése a vámterhekben az eddigi 22 százalékról októberre akár 67 százalékra nőhet.

Trump közben több súlyosabb vámot is elhalasztott vagy mérsékelt: a kínai termékekre kivetett, korábban 145 százalékos vám május óta 30 százalékra csökkent. A bank szóvivője nem kommentálta az elnök támadását.

Az elnök kedden a jegybankelnököt, Jerome Powell-t is bírálta, amiért nem csökkenti gyorsabban a kamatokat. Bár nem zárta ki a menesztését, most azt mondta, lehet, pert indít ellene a Federal Reserve székházának felújítása körül tapasztalható visszásságok miatt.

A Fed idén változatlan kamatszintet tartott fenn, részben attól tartva, hogy a vámok felhajtják az inflációt, miután tavaly év végén már egy teljes százalékponttal mérsékelte a rátát. Trump viszont követeli a kamatcsökkentést.

A kormány tagjai is erősítik a nyomást a jegybankelnökre: Scott Bessent pénzügyminiszter a Fed működésének felülvizsgálatát sürgette a washingtoni központ 2,5 milliárd dollárra drágult felújítása miatt.

A jegybank a költségnövekedést többek között az inflációval, valamint az azbeszt és ólom eltávolításával indokolja, és Powell vizsgálatot is kezdeményezett a projekt ügyében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images