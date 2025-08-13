Válság van az Oktatási Hivatalban, felmondott a dolgozók 10 százaléka

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) sürgős bértárgyalást kezdeményezett Orbán Viktor miniszterelnöknél és Pintér Sándor belügyminiszternél az Oktatási Hivatalban kialakult kritikus humánerőforrás-helyzet miatt.

Boros Péterné, a szakszervezet elnöke levelében rámutatott, hogy az első félévben 120 dolgozó hagyta el a hivatalt,

ami a teljes állomány mintegy 10 százalékát jelenti.

Ez a súlyos helyzet már áprilisban sztrájk-készültséget eredményezett, amikor a munkatársak több mint fele írásban nyilatkozott a munkabeszüntetési szándékáról, amit azonban a kormány törvénytelennek minősített.

A szakszervezeti vezető konkrét választ vár arra, hogy mikor és milyen mértékben tervezi a kormányzat olyan szintre emelni a béreket, amely megállítja a képzett, tapasztalt szakemberek elvándorlását. Javaslatuk szerint a diplomás szakemberek fizetését legalább az oktatási intézményekben dolgozó tanárok keresetéhez kellene igazítani.

Boros Péterné figyelmeztetett: ha nem történik érdemi béremelés, az Oktatási Hivatal dolgozói vagy visszatérnek a tanításhoz, vagy teljesen elhagyják a szakmát olyan munkahelyekért, ahol anyagilag jobban megbecsülik őket.

A probléma nem egyedi: a szociális ágazatban és a gyermekvédelemben dolgozók is nyílt levélben fordultak már a miniszterelnökhöz, rámutatva, hogy átlagkeresetük mindössze az országos átlag 77,5 százalékát éri el. Az MKKSZ a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum összehívását is követelte, de válasz egyik kezdeményezésre sem érkezett.

A szakszervezet ezért őszre figyelemfelkeltő akciót tervez: a "lyukas cipő" elnevezésű demonstráció keretében használhatatlan lábbeliket gyűjtenek, amelyeket eljuttatnak majd a döntéshozókhoz.

Időközben Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter bejelentette, hogy a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők bére szeptembertől 15 százalékkal emelkedik, ami a megyei kormányhivatalok, járási hivatalok és kormányablakok munkatársait érinti. Ez az intézkedés az áprilisi önkormányzati köztisztviselői sztrájk után született, amelyben a résztvevők fizetésemelést, a köztisztviselői életpálya visszaállítását és az inflációkövető béremelést követelték.

