Videón, ahogy lángok csaptak fel a főváros szívében: busz gyulladt ki a belvárosban

4-5 méteres lángok csaptak fel a buszból, ami Budapest belvárosában gyulladt ki szerdán.

Az RTL Híradó videójából kiderül, hogy hatalmas tűz tombolt szerdán Budapest belvárosában.

A busz a József Nádor tér közelében gyulladt ki, a tűzoltóknak a szomszédos épülettel is volt dolguk, ugyanis a lángok átterjedtek egy használaton kívüli 2 emeletes épületre is. A lángokat nagyjából fél óra után eloltották.

Egy szemtanú azt mondta Híradónak, hogy a forróságot 20-30 méterrel arrébb is érezni lehetett.

A 16-os buszon 4 fő utazott, a sofőr azonnal leszállított mindenkit, senki sem sérült meg.

A kigyulladás okait még vizsgálják, a tűz miatt egy órára le volt zárva a környék, emiatt voltak torlódások a belvárosban.

Címlapképünk illusztráció. Forrása: MTI Fotó/Róka László