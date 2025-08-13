Videón, ahogy lángok csaptak fel a főváros szívében: busz gyulladt ki a belvárosban

Az RTL Híradó videójából kiderül, hogy hatalmas tűz tombolt szerdán Budapest belvárosában.
A busz a József Nádor tér közelében gyulladt ki, a tűzoltóknak a szomszédos épülettel is volt dolguk, ugyanis a lángok átterjedtek egy használaton kívüli 2 emeletes épületre is. A lángokat nagyjából fél óra után eloltották.
Egy szemtanú azt mondta Híradónak, hogy a forróságot 20-30 méterrel arrébb is érezni lehetett.
A 16-os buszon 4 fő utazott, a sofőr azonnal leszállított mindenkit, senki sem sérült meg.
A kigyulladás okait még vizsgálják, a tűz miatt egy órára le volt zárva a környék, emiatt voltak torlódások a belvárosban.
Címlapképünk illusztráció. Forrása: MTI Fotó/Róka László
