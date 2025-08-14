Baljós kilátásokra figyelmeztet a népszerű sörgyártó

A Carlsberg elmaradt a féléves profit és értékesítési volumen előrejelzésektől, és figyelmeztette a befektetőket, hogy 2025 hátralévő részében sem számít a fogyasztói környezet javulására, ami közel 7%-os részvényárfolyam-esést eredményezett a kereskedés kezdetén.

A világ harmadik legnagyobb sörgyártójának legfrissebb jelentését hasonló pesszimizmussal fogadták a befektetők, mint a közelmúltban versenytársaiét: bár a Carlsberg, amely olyan márkákat gyárt mint a Kronenbourg 1664, a Tuborg és a Somersby, megemelte éves profitvárakozásának alsó határát, ez nem ellensúlyozta

a vártnál lassabb, 2,3%-os első félévi működési eredménynövekedést és az 1,7%-os volumencsökkenést.

Jacob Aarup-Andersen vezérigazgató egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy a sörgyártó teljesítménye erős volt egy nehéz évben, és a második félévben valamivel jobb volumennövekedésre számítanak. Ennek ellenére nem optimista a fogyasztói kiadásokkal kapcsolatban, amelyeket visszafognak az áremelések és a bizonytalanság, hozzátéve:

Nincs jele annak, hogy ez változna a második félévben.

A nagy sörgyártók csökkent kereslettel, az amerikai vámok hatásával és a kedvezőtlen időjárással küzdenek, gyenge teljesítményük és volumenvárakozásaik pedig aggodalommal töltik el a befektetőket a növekedési kilátásokat illetően.

A Carlsberg részvényei 5,8%-kal estek ma.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock