Biogáztermelők figyelem: bejelentették az új csatlakozási szabályokat, itt vannak a részletek

A módosítás előírja, hogy a biogáztermelők csatlakozása megkülönböztetés nélkül, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban (ÜKSZ) rögzített külön eljárásrend alapján történjen.

Az ÜKSZ a magyar földgázpiac működésének részletes műszaki, üzemviteli és kereskedelmi szabályait tartalmazó dokumentum, ami minden piaci szereplő – termelők, kereskedők, szolgáltatók, nagyfogyasztók – számára kötelezően alkalmazandó.

Az új rendelkezések szerint a biogáztermelő a csatlakozási igényét a szállítási rendszerüzemeltetőhöz (FGSZ Zrt.) nyújtja be, amely az érintett földgázelosztót bevonva 75 napon belül elvégzi a vizsgálatot. Korábban a jogszabályban nem szerepelt külön, részletesen szabályozott eljárás a biogáztermelők csatlakozási igényének kezelésére. A biogázra alapvetően a többi földgáztermelőre vonatkozó általános csatlakozási szabályokat alkalmazták.

A vizsgálat eredményeként

javaslatot készítenek a csatlakozás módjáról, a betáplálható gáz mennyiségéről és kapacitásáról, valamint a kapcsolódó költségekről.

Továbbá, innentől kezdve az elosztóhálózatokra is ugyanazok a szigorú csatlakozási feltételek érvényesek, mint a nagy nyomású szállítóvezetékekre. A csatlakozás csak akkor tagadható meg, ha

a betáplált gáz a fűtőértéket több mint 5 százalékkal módosítaná, vagy

nem teljesíti az előírt minőségi követelményeket.

A rendelet újdonsága, hogy most először konkrét küszöbértéket határoz meg: ha egy gázátadási ponton a felhasználói igény vagy lekötött kapacitás eléri a maximálisan biztosítható mennyiség 90%-át, az elosztónak erről hivatalosan értesítenie kell a szállítási rendszerüzemeltetőt. Eddig is létezett az elosztó értesítési kötelezettsége a szállítási rendszerüzemeltető felé, ha egy gázátadási pont kapacitása közel került a kihasználtsági határhoz, de a jogszabály nem tartalmazott konkrét, számszerű értéket.

Címlapkép forrása: Portfolio