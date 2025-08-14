  • Megjelenítés
Biogáztermelők figyelem: bejelentették az új csatlakozási szabályokat, itt vannak a részletek
Gazdaság

Biogáztermelők figyelem: bejelentették az új csatlakozási szabályokat, itt vannak a részletek

Portfolio
Megjelent a Magyar Közlöny 94. számában egy új rendelet, amelynek célja, hogy megkönnyítse a biogáztermelők – például biometánt előállítók – földgázhálózatra csatlakoztatásának folyamatát.

A módosítás előírja, hogy a biogáztermelők csatlakozása megkülönböztetés nélkül, az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban (ÜKSZ) rögzített külön eljárásrend alapján történjen.

Az ÜKSZ a magyar földgázpiac működésének részletes műszaki, üzemviteli és kereskedelmi szabályait tartalmazó dokumentum, ami minden piaci szereplő – termelők, kereskedők, szolgáltatók, nagyfogyasztók – számára kötelezően alkalmazandó.

Az új rendelkezések szerint a biogáztermelő a csatlakozási igényét a szállítási rendszerüzemeltetőhöz (FGSZ Zrt.) nyújtja be, amely az érintett földgázelosztót bevonva 75 napon belül elvégzi a vizsgálatot. Korábban a jogszabályban nem szerepelt külön, részletesen szabályozott eljárás a biogáztermelők csatlakozási igényének kezelésére. A biogázra alapvetően a többi földgáztermelőre vonatkozó általános csatlakozási szabályokat alkalmazták.

A vizsgálat eredményeként

javaslatot készítenek a csatlakozás módjáról, a betáplálható gáz mennyiségéről és kapacitásáról, valamint a kapcsolódó költségekről.

Továbbá, innentől kezdve az elosztóhálózatokra is ugyanazok a szigorú csatlakozási feltételek érvényesek, mint a nagy nyomású szállítóvezetékekre. A csatlakozás csak akkor tagadható meg, ha

  • a betáplált gáz a fűtőértéket több mint 5 százalékkal módosítaná, vagy
  • nem teljesíti az előírt minőségi követelményeket.

A rendelet újdonsága, hogy most először konkrét küszöbértéket határoz meg: ha egy gázátadási ponton a felhasználói igény vagy lekötött kapacitás eléri a maximálisan biztosítható mennyiség 90%-át, az elosztónak erről hivatalosan értesítenie kell a szállítási rendszerüzemeltetőt. Eddig is létezett az elosztó értesítési kötelezettsége a szállítási rendszerüzemeltető felé, ha egy gázátadási pont kapacitása közel került a kihasználtsági határhoz, de a jogszabály nem tartalmazott konkrét, számszerű értéket.

Portfolio Energy Investment Forum 2025
Kivételesen jó alkalmat biztosít a téma megismerésére és átbeszélésére a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvénye, a Portfolio Energy Investment Forum.
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
romania-roman-zaszlo-europai-unio
Gazdaság
Kiábrándító adat jött Romániából
Pénzcentrum
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility