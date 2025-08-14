Dróntámadás után: fontos bejelentést tett Szijjártó a Barátság kőolajvezetékről

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy mikor várható a tegnap dróntámadásban megrongálódott Barátság kőolajvezetéken keresztüli olajszállítás újraindítása Magyarország irányába.

Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, tegnap ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezeték egyik olajszivattyú-állomását Oroszország területén. Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) közlése szerint az ukrán drónok az Unyecsa olajszivattyú-állomást vették célba. Emiatt a Magyarország felé is szállító olajvezeték jelenleg nem működik, hiszen, a támadás következtében jelentős tűz keletkezett a létesítményben.

Szijjártó Péter a mai nap újabb részleteket osztott meg Facebook oldalán az ügyben:

Ma Pavel Sorokinnal, Oroszország energiaügyi miniszterhelyettesével áttekintettük a kialakult helyzetet. Ő arról tájékoztatott, hogy a javítási munkálatok folyamatosan zajlanak, így jó esély van arra, hogy holnap folytatódhat a kőolaj szállítása Magyarország felé.

A Barátság kőolajvezeték a világ egyik leghosszabb nyersolajszállító rendszere, amely az 1960-as években épült a Szovjetunióban, és máig kulcsfontosságú Magyarország kőolajellátásában. A vezeték két ágra oszlik: az északi ág - amely jelenleg már nem működik az uniós szankciók és politikai elhatározás miatt - Lengyelországon át Németországba, a déli ág pedig Szlovákián keresztül jut el Magyarországra és Csehországba. Az EU orosz olajra kivetett szankciói alól a vezeték déli ága jelenleg mentesül, így továbbra is az ország nyersolajimportjának meghatározó útvonala. A magyar szakasz Százhalombattánál ér véget, ahol a Mol Dunai Finomítója található. Azonban a vezetékszakasz tovább bővülhet, ugyanis Orbán Viktor kormányfő és Alexander Vucic szerb államfő megállapodott arról, hogy közös olajvezeték építésbe fog a két ország a szerbek olajellátásának diverzifikálására. Ahogy akkor elhangzott: a cél az, hogy összekössék Szerbiát a Barátság vezetékkel. Kapcsolódó cikkünk 2025. 08. 13. Brüsszel ennek nem fog örülni: új orosz gázvezeték épülhet Magyarország felé 2025. 08. 13. Ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket

Címlapkép forrása: Szijártó Péter Facebook