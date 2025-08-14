  • Megjelenítés
Egyre durvább a kánikula: életbe lépett a vörös kód Magyarországon
MTI
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a HungaroMet Zrt. előrejelzését és az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztását figyelembe véve péntek reggel 8 órától vasárnap 24 óráig az egész országra kiadta a vörös kód figyelmeztetést – közölte a Belügyminisztérium csütörtökön az MTI-vel.
A Belügyminisztérium közleménye szerint a vörös kódnak két fontos célja van: egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

Az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága jelenleg országosan és Budapesten is 77 százalékos – jelezték.

Fontosnak nevezték, hogy

ha valaki bajba jutott hajléktalan embert lát, hívja a regionális diszpécserszolgálatot, amely a jelzések alapján azonnal tud intézkedni.

A speciális eljárásrend idején a hajléktalanellátásban az élet védelme az első – hívta fel a figyelmet a minisztérium.

Ahogy arról több cikkünkben is beszámoltunk, hazánkban egyre emelkedik a hőmérséklet a következő napokban, a kánikula pedig várhatóan szombaton fog majd tetőzni. Az időjárás-előrejelzések szerint vasárnap akár 10 fokot is eshet a hőmérséklet.

