Elmaradt a várakozásoktól az orosz gazdaság növekedése
A hazai össztermék (GDP) 1,1 százalékkal nőtt a június végével zárult három hónapban éves összevetésben, miután az első negyedévben az éves szintű bővülés erőteljesebb, 1,4 százalék volt.
Az orosz jegybank nagyobb, 1,8 százalékos gazdasági növekedésre számított a második negyedévre és a szakértők is erősebb, 1,5 százalékos bővüléssel számoltak.
A nem végleges számítások szerint a második negyedévben egyebek között a feldolgozóipar 3,7 százalékkal, az építőipar 2,4 százalékkal, a kiskereskedelmi forgalom pedig 1,6 százalékkal nőtt, miközben a nagykereskedelmi forgalom 4,2 százalékkal esett, a bányaipari termelés pedig 1 százalékkal csökkent éves szinten.
A statisztikai hivatal szeptember 12-én ismerteti a negyedévre vonatkozó részletes adatokat.
Hírszerzési jelentés: egyetlen lépéssel állítaná maga mellé Trump elnököt Putyin
Már nagyon készül a találkozóra az orosz elnök.
Hernádi Zsolt, Surányi György, Mátrai Károly: alakul az őszi gazdasági csúcskonferencia előadóinak listája
Közeleg az október 7-ei időpont.
Csődből a milliárdos árbevételig: így fejlődik a legendás magyar ital márka
Sokaknak ismerősen cseng a név.
Hiába temették már el, még mindig él az orosz gazdaság
Az inflációs válság ellenére is van növekedés.
Itt lehet Európa válasza a kínai akkumulátorok előrenyomulására
Két céglegenda egyesül, hogy az elektromos autózás egy új modelljét hozzák el az EU-ba.
Gyerektelenségi adó helyett gyermekességi adó? Meglepő, mi a valós helyzet
Valójában nem a gyerektelenek támogatják a gyereknevelőket, hanem fordítva.
Verdiktet mondott az Európai Bizottság a magyarországi akkumulátorgyárról
Eldőlt a kelet-magyarországi államilag támogatott projekt sorsa
Lecsapott a Kalóriakirályra a NAV és a fogyasztóvédelem - Videón a foglalás
Lefoglalták a termékeit.
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Egyszerre két csapatnak - tisztességtelen játék a világ legnagyobb opciós piacán
A Jane Street kezdetben a hihetetlen magas, havi majdnem 8 millió forintos gyakornoki fizetéseiről híresült el. Az összeget egyedi stratégiák kidolgozására kapták a gyakornokok -... The post Egy
Égető kérdések Franciaország jövőjéről
A helyi infrastruktúrák és közszolgáltatások sebezhetőségének rendszerszintű felmérése nélkülözhetetlen a hatékony alkalmazkodáshoz.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.