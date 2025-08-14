  • Megjelenítés
Gazdaság

Elmaradt a várakozásoktól az orosz gazdaság növekedése

MTI
Lassult az orosz gazdaság növekedése a második negyedévben éves szinten az első negyedévvel összevetve - a statisztikai hivatal előzetes adatai szerint.

A hazai össztermék (GDP) 1,1 százalékkal nőtt a június végével zárult három hónapban éves összevetésben, miután az első negyedévben az éves szintű bővülés erőteljesebb, 1,4 százalék volt.

Az orosz jegybank nagyobb, 1,8 százalékos gazdasági növekedésre számított a második negyedévre és a szakértők is erősebb, 1,5 százalékos bővüléssel számoltak.

A nem végleges számítások szerint a második negyedévben egyebek között a feldolgozóipar 3,7 százalékkal, az építőipar 2,4 százalékkal, a kiskereskedelmi forgalom pedig 1,6 százalékkal nőtt, miközben a nagykereskedelmi forgalom 4,2 százalékkal esett, a bányaipari termelés pedig 1 százalékkal csökkent éves szinten.

A statisztikai hivatal szeptember 12-én ismerteti a negyedévre vonatkozó részletes adatokat.

