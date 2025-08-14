Erre senki sem számított: elkerülte a recessziót az európai ország

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!

Mindenkit meglepetésként ért az Egyesült Királyságban a frissen megjelenő második negyedéves GDP-adat, amely a várakozásokkal ellentétben bővülést mutat az év első három hónapjához képest (+0,3 százalék, várakozások: +0,1 százalék). Az elmúlt egy évet tekintve az ország GDP-je 1,2 százalékkal emelkedett. Az adatokat böngészve kiderül, hogy a negyedéves növekedés megmentője a június volt, amikor 0,4 százalékkal bővült a kibocsátás, szemben a májusi 0,1 százalékpontos zsugorodással és a 0,1 százalékos elemzői várakozásokkal.

A Bloomberg közgazdászai szerint a kedvező adat némi megkönnyebbülést nyújthat a jelenleg számos problémával (adóemelések, versenyképességi problémák, vámháború) küzdő brit kormányzatnak,

a Bank of England (BoE) mozgásterét azonban várhatóan szűkíti a további kamatvágást illetően.

Az Egyesült Királyság továbbra is szenved a magas és ragadós inflációtól, ezért a jegybank már korábban is csak óvatosan - erős növekedési kilátásromlás esetén - csökkentette az irányadó kamatot, a jelenlegi adat viszont várhatóan ismét az infláció felé fordítja a döntéshozók figyelmét.

A brit gazdaság tavaszi teljesítménye nem adott sok okot bizakodásra, hiszen a hírek leginkább a költségvetési mozgástér növelése miatt bevezetett 26 milliárd font nagyságrendű adóemelésről, lakhatási válságról és a vámháború negatív hatásairól szóltak. Ehhez jön még hozzá a külföldi kereskedelmi partnerek előrehozott rendeléseinek kifutása is, amely az első negyedévben mesterséges módon növelte a kibocsátást (0,7 százalékos GDP-növekedést eredményezve). Ilyen előzményeket tekintve meglepetés a legfrissebb GDP-adat, amely a tegnapelőtti kedvező munkaerőpiaci adattal (az adóemelések miatti elbocsátási hullám a vártnál jóval kisebb volt) kiegészülve egyértelműen a gazdaság ellenállóságát tükrözi.

A hírek megkönnyebbülést jelentenek a kormányzatnak, de fejfájást a brit jegybanknak, amelynek döntéshozói már az elmúlt alkalommal sem tudtak igazán dűlőre jutni a kamatciklus folytatását illetően.

Az irányadó kamat mértéke jelenleg 4 százalék, ami visszafogja a gazdaságot, a további csökkentésnek azonban az erősödő inflációs nyomás egyre inkább gátat szab.

Az elmúlt három hónapban 3,5 százalékos szintre ugrott a fogyasztói árak éves növekedési üteme, jelentősen meghaladva ezzel a BoE árstabilitási célját. Az eheti makrogazdasági adatok a piaci szereplőket is várakozásaik felülvizsgálatára késztették, akik most a kamatvágási ciklus idei szüneteltetését és 3,5 százalékos hosszú távú kamatszintet tartanak valószínűnek.

Címlapkép forrása: Shutterstock