Erre senki sem számított: elkerülte a recessziót az európai ország

Mindenkit meglepetésként ért az Egyesült Királyságban a frissen megjelenő második negyedéves GDP-adat, amely a várakozásokkal ellentétben bővülést mutat az év első három hónapjához képest (+0,3 százalék, várakozások: +0,1 százalék). Az elmúlt egy évet tekintve az ország GDP-je 1,2 százalékkal emelkedett. Az adatokat böngészve kiderül, hogy a negyedéves növekedés megmentője a június volt, amikor 0,4 százalékkal bővült a kibocsátás, szemben a májusi 0,1 százalékpontos zsugorodással és a 0,1 százalékos elemzői várakozásokkal.
A Bloomberg közgazdászai szerint a kedvező adat némi megkönnyebbülést nyújthat a jelenleg számos problémával (adóemelések, versenyképességi problémák, vámháború) küzdő brit kormányzatnak,
a Bank of England (BoE) mozgásterét azonban várhatóan szűkíti a további kamatvágást illetően.
Az Egyesült Királyság továbbra is szenved a magas és ragadós inflációtól, ezért a jegybank már korábban is csak óvatosan - erős növekedési kilátásromlás esetén - csökkentette az irányadó kamatot, a jelenlegi adat viszont várhatóan ismét az infláció felé fordítja a döntéshozók figyelmét.
A brit gazdaság tavaszi teljesítménye nem adott sok okot bizakodásra, hiszen a hírek leginkább a költségvetési mozgástér növelése miatt bevezetett 26 milliárd font nagyságrendű adóemelésről, lakhatási válságról és a vámháború negatív hatásairól szóltak. Ehhez jön még hozzá a külföldi kereskedelmi partnerek előrehozott rendeléseinek kifutása is, amely az első negyedévben mesterséges módon növelte a kibocsátást (0,7 százalékos GDP-növekedést eredményezve). Ilyen előzményeket tekintve meglepetés a legfrissebb GDP-adat, amely a tegnapelőtti kedvező munkaerőpiaci adattal (az adóemelések miatti elbocsátási hullám a vártnál jóval kisebb volt) kiegészülve egyértelműen a gazdaság ellenállóságát tükrözi.
A hírek megkönnyebbülést jelentenek a kormányzatnak, de fejfájást a brit jegybanknak, amelynek döntéshozói már az elmúlt alkalommal sem tudtak igazán dűlőre jutni a kamatciklus folytatását illetően.
Az irányadó kamat mértéke jelenleg 4 százalék, ami visszafogja a gazdaságot, a további csökkentésnek azonban az erősödő inflációs nyomás egyre inkább gátat szab.
Az elmúlt három hónapban 3,5 százalékos szintre ugrott a fogyasztói árak éves növekedési üteme, jelentősen meghaladva ezzel a BoE árstabilitási célját. Az eheti makrogazdasági adatok a piaci szereplőket is várakozásaik felülvizsgálatára késztették, akik most a kamatvágási ciklus idei szüneteltetését és 3,5 százalékos hosszú távú kamatszintet tartanak valószínűnek.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Megjósolta a magyar nagybank: már idén 50 százalékos robbanást hozhat az Otthon Start
Egy évtizedben egyszer adódik ilyen lehetőség a K&H szerint.
Összeomlás a frontvonalon: Ukrajna evakuál
Egy város és több tucat kisebb falu érintett.
A kínai elektromos autók bukása megmentette az európai gyártókat – másfél év alatt fordult a kocka
A francia márkák a legnagyobb nyertesei az uniós intézkedéseknek.
Októbertől indul a megújuló hőenergia származásigarancia-rendszere
Zöld fordulat a távhőben.
Erre senki sem számított: elkerülte a recessziót az európai ország
Mégis van növekedés az Egyesült Királyságban.
Óvatos nyitás a magyar tőzsdén
A BUX 0,1 százalékos pluszban van.
Kimondták az oroszok: holnap még biztosan nem lesz vége a háborúnak
Nagy az érdeklődés a Trump-Putyin csúcs iránt, de még nem lesz semmi konkrétum.
Eldurvulhat a szankciós adok-kapok Kínával, és ennek könnyen egy kis európai ország ihatja meg a levét
Új "európai" szankciók érkeztek Kínából.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Egyszerre két csapatnak - tisztességtelen játék a világ legnagyobb opciós piacán
A Jane Street kezdetben a hihetetlen magas, havi majdnem 8 millió forintos gyakornoki fizetéseiről híresült el. Az összeget egyedi stratégiák kidolgozására kapták a gyakornokok -... The post Egy
Égető kérdések Franciaország jövőjéről
A helyi infrastruktúrák és közszolgáltatások sebezhetőségének rendszerszintű felmérése nélkülözhetetlen a hatékony alkalmazkodáshoz.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.