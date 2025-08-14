  • Megjelenítés
Hat év alatt veszélyes! Üzeni a legújabb kormánypárti törvényjavaslat
Hat év alatt veszélyes! Üzeni a legújabb kormánypárti törvényjavaslat

MTI
|
Portfolio
A gyermekek digitális védelméről nyújtott be törvényjavaslatot Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője. A politikus ezt csütörtökön jelentette be Facebook-oldalán.
Hollik István azt mondta: háromgyermekes édesapaként pontosan tudja, hogy a "digitális kütyük mennyire be tudják szippantani a gyerekeket".

Ezek az eszközök elsősorban a hat évnél fiatalabbakra veszélyesek, és ezekről a veszélyekről - alvászavar, szorongás, a beszédkészség kialakulásának romlása - minden szülőnek tudnia kell - hangsúlyozta. Hozzátette: ezekről a veszélyekről most már szakmai tanulmányokat is írnak, sőt a WHO, az ENSZ egészségügyi világszervezete is foglalkozik vele.

A kereszténydemokrata politikus közölte: a törvényjavaslatban az szerepel, hogy

minden forgalmazónak, aki digitális eszközt forgalmaz, látható helyen egy feliratot kell elhelyezni a digitális eszközök mellé,

amelyen feltüntetik, hogy az eszközök használata hatéves kor alatt nem ajánlott.

Magyarországnak csak akkor van jövője, ha gyermekeink egészségesen tudnak nevelkedni - fogalmazott Hollik István.

A teljes törvényjavaslat itt olvasható. A törvény 2026. január 1-jén lépne hatályba.

Az általános indoklásban az is szerepel, hogy "a gyermekek digitális térben történő védelme érdekében ezért következő lépésként e törvény olyan figyelmeztető tájékoztató elhelyezésére kötelezi a digitális eszközök forgalmazóját, amely felhívja a figyelmet a kisgyermekekre gyakorolt káros hatásokra. A tájékoztatót minden típusú értékesítés során szükséges elhelyezni, nemcsak az üzlethelyiségekben, hanem az online értékesítéshez használt elektronikus felületeken is".

Majd felsorolja a konkrét eszközöket:

  • okostelefonok,
  • laptopok,
  • asztali számítógépek,
  • tabletek,
  • TV-berendezések, amelyek digitális televíziózást biztosítanak,
  • e-olvasók,
  • játékkonzolok,
  • VR headsetek és
  • okosórák
