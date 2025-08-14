Hat év alatt veszélyes! Üzeni a legújabb kormánypárti törvényjavaslat

Hollik István azt mondta: háromgyermekes édesapaként pontosan tudja, hogy a "digitális kütyük mennyire be tudják szippantani a gyerekeket".
Ezek az eszközök elsősorban a hat évnél fiatalabbakra veszélyesek, és ezekről a veszélyekről - alvászavar, szorongás, a beszédkészség kialakulásának romlása - minden szülőnek tudnia kell - hangsúlyozta. Hozzátette: ezekről a veszélyekről most már szakmai tanulmányokat is írnak, sőt a WHO, az ENSZ egészségügyi világszervezete is foglalkozik vele.
A kereszténydemokrata politikus közölte: a törvényjavaslatban az szerepel, hogy
minden forgalmazónak, aki digitális eszközt forgalmaz, látható helyen egy feliratot kell elhelyezni a digitális eszközök mellé,
amelyen feltüntetik, hogy az eszközök használata hatéves kor alatt nem ajánlott.
Magyarországnak csak akkor van jövője, ha gyermekeink egészségesen tudnak nevelkedni - fogalmazott Hollik István.
A teljes törvényjavaslat itt olvasható. A törvény 2026. január 1-jén lépne hatályba.
Az általános indoklásban az is szerepel, hogy "a gyermekek digitális térben történő védelme érdekében ezért következő lépésként e törvény olyan figyelmeztető tájékoztató elhelyezésére kötelezi a digitális eszközök forgalmazóját, amely felhívja a figyelmet a kisgyermekekre gyakorolt káros hatásokra. A tájékoztatót minden típusú értékesítés során szükséges elhelyezni, nemcsak az üzlethelyiségekben, hanem az online értékesítéshez használt elektronikus felületeken is".
Majd felsorolja a konkrét eszközöket:
- okostelefonok,
- laptopok,
- asztali számítógépek,
- tabletek,
- TV-berendezések, amelyek digitális televíziózást biztosítanak,
- e-olvasók,
- játékkonzolok,
- VR headsetek és
- okosórák
Címlapkép forrása: Shutterstock
