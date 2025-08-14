Hiába az árréstop: jelentősen drágultak a legkedveltebb hústermékek a magyar boltokban

A csirkemelfilén felül, a tojás, és a pulykamellfilé egységára is jelentős dráguláson ment át az elmúlt évbe. Előbbi termék
átlagos fogyasztói ára 17, utóbbié pedig 12 százalékkal volt magasabb az előző hónapban, mint tavaly júliusban.
Mivel ezek árréstoppos termékek, a drágulás arra mutat rá, hogy nem a boltok, hanem a beszállítók emeltek árakat az elmúlt évben.
Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője a híradónak nyilatkozva elmondta, hogy
a takarmányköltségek jelentik a baromfitartás költségeinek legnagyobb részét, a második pedig az energia.
Ha egyik sem csökken, hanem mindkettő növekszik, akkor a baromfitermékek fogyasztói ára is növekedhet, feltéve, ha tudják azt érvényesíteni a termelők.
A szakértő szerint
nagy valószínűséggel szinte minden baromfihús ára drágulni fog az év hátralévő részében, amelyért a jelenleg is egyre fokozódó aszályhelyzet lehet a felelős.
A Hungaromet előrejelzése szerint csak a jövő hét második felében lehet számítani a csapadékhajlam növekedésére. Addig viszont az aszály területi kiterjedése és mértéke egyaránt növekedni fog.
A HUN-REN kutatóintézet szerint leginkább a kukoricát, a burgonyát, és az almát tizedelheti a szárazság.
