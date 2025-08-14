  • Megjelenítés
Hiába az árréstop: jelentősen drágultak a legkedveltebb hústermékek a magyar boltokban
Gazdaság

Hiába az árréstop: jelentősen drágultak a legkedveltebb hústermékek a magyar boltokban

Portfolio
Az árréstop szerint a csirkecomb, a szárny és a bontott csirke is jelentősen drágult júniusról júliusra a KSH szerint. A csirkemellfilé egyetlen hónap alatt 8 százalékkal, tavaly júliushoz képest pedig 17 százalékkal drágult - számolt be az RTL Híradó.

A csirkemelfilén felül, a tojás, és a pulykamellfilé egységára is jelentős dráguláson ment át az elmúlt évbe. Előbbi termék

átlagos fogyasztói ára 17, utóbbié pedig 12 százalékkal volt magasabb az előző hónapban, mint tavaly júliusban.

Mivel ezek árréstoppos termékek, a drágulás arra mutat rá, hogy nem a boltok, hanem a beszállítók emeltek árakat az elmúlt évben.

Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője a híradónak nyilatkozva elmondta, hogy

a takarmányköltségek jelentik a baromfitartás költségeinek legnagyobb részét, a második pedig az energia.

Ha egyik sem csökken, hanem mindkettő növekszik, akkor a baromfitermékek fogyasztói ára is növekedhet, feltéve, ha tudják azt érvényesíteni a termelők.

A szakértő szerint

nagy valószínűséggel szinte minden baromfihús ára drágulni fog az év hátralévő részében, amelyért a jelenleg is egyre fokozódó aszályhelyzet lehet a felelős.

A Hungaromet előrejelzése szerint csak a jövő hét második felében lehet számítani a csapadékhajlam növekedésére. Addig viszont az aszály területi kiterjedése és mértéke egyaránt növekedni fog.

Kapcsolódó cikkünk

Riasztó térképek érkeztek Magyarországról és a helyzet csak egyre súlyosbodik

A HUN-REN kutatóintézet szerint leginkább a kukoricát, a burgonyát, és az almát tizedelheti a szárazság.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a friss inflációs adat! Újra gyorsult az áremelkedés Magyarországon

Ijesztő változás az élelmiszerárakban: rekord a húsoknál

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
időjárás-mezőgazdaság-szárazság-eső-hőség-kukorica-aszály-növénytermesztés-talaj-csapadék
Gazdaság
Riasztó térképek érkeztek Magyarországról és a helyzet csak egyre súlyosbodik
Pénzcentrum
Ennyi pénzt keresnek a magyar cukrászok havonta: miért egy vagyon már minden sütemény?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility