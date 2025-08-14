Hiába temették már el, még mindig él az orosz gazdaság

Az elhúzódó háború és a magas kamatok terhe ellenére is tartja magát az orosz gazdaság, amely az idei év második negyedévében is bővülést mutatott. A Szövetségi Statisztikai Szolgálat szerdai adatszolgáltatása alapján a gazdaság az elmúlt évben 1,1 százalékkal növekedett.
A Bloomberg számításai szerint (hivatalos adat erre nincsen) ez negyedéves alapon egészen minimális bővülésnek felel meg, amellyel az ország elkerülte a technikai recessziót, azaz az egymást követő két negyedéves zsugorodást.
Bár a hivatalos éves érték elmaradt a Bloomberg által megkérdezett elemzők várakozásaitól, a jelenlegi magas kamatkörnyezetben egyáltalán nem számít tragikusnak.
Az orosz gazdaság második negyedéves teljesítménye komoly ellenálló-képességről tanúskodik, pedig az ultra szigorú monetáris politika (amely jelenleg 18 százalékon biztosítja a bankközi hitelezést) miatt az utóbbi hónapokban folyamatosan zuhant a belső kereslet, különösképpen az ingatlanok és autók iránt, amely a feldolgozóiparra és az alapanyag-termelésre is kihatott.
A növekedés egyetlen motorja már hosszú ideje az állam, a gazdasági ösztönzés azonban extrém módon egyensúlytalan.
Tartós bővülés szinte kizárólag a védelmi szektorban és az államhoz közeli vállalatoknál tapasztalható, miközben a gazdaság összes többi ágazata szenved.
Liam Peach, a Capital Economics közgazdásza szerint
bár Oroszország megúszta a technikai recessziót, a gazdaság egyértelműen szenved a háború által okozott egyensúlytalanságok miatt.
A gazdasági helyzetről maga Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke is megszólalt, a gazdasági vezetőkkel tartott egyeztetésen pedig kijelentette, hogy
számos szakértő beszél a monetáris politika túlzott szigoráról, amely túlhűti a gazdaságot. Véleményem szerint a jegybank nem lát semmilyen olyan kockázatot, amely indokolná a kamatok jelenlegi szinten tartását
- tette hozzá az elnök.
A recessziós kockázatra és a legfrissebb hírekre Elvira Nabiullina, a jegybank vezetője is reagált.
Szerinte az orosz gazdaság egy kormányzati háborús kiadások által túlfűtött, fenntarthatatlan állapotban volt, a magas kamatok pedig szükségesek voltak az infláció letöréséhez.
Ugyan az orosz gazdaság számára a monetáris kondíciók lazítása is komoly megkönnyebbülést jelentene,
igazi áttörést az Ukrajnával vívott háború befejezése hozna, amely a napokban esedékes orosz-amerikai elnöki csúcstalálkozó fő témája is lesz.
A harcok befejezésével elméletileg megnyílna a lehetőség a gazdasági szankciók fokozatos kivezetésére, ami végre a gazdasági növekedést is beindíthatná a háborús országban. Bár Oroszország jövője szempontjából meghatározó hetek elé néz, az elemzők szerint mindaddig marad a fokozatosan lassuló növekedés, ameddig a monetáris politikában és a háború kérdésében nem sikerül jelentős áttörést elérni.
Mivel a jelenlegi kamatszint egyáltalán nem ösztönzi a beruházást és a fogyasztást, az orosz gazdaság a következő hónapokban is recesszió közeli állapotban marad
- jelentette ki a a friss adatot kommentálva Tatiana Orlova, az Oxford Economics közgazdásza.
