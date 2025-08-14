Két jó hónap után korrigált az építőipar

Júniusban az ipari termelés volumene 5,3%-kal elmaradt az előző havitól - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A visszaesés sokat ront az előző két hónap emelkedése után kialakult képen, de a második negyedév még így sem sikerült rosszul az ágazat számára.

Az építőipar cikkcakkos pályájában a második negyedév eleje nagy emelkedést, a vége érdemi visszaesést hozott. A júniusi korrekcióval már nem olyan szép az építőipar pályája, hiszen míg a tavaszi hónapok alapján akár egy nagyobb kitörésben is lehetett bízni, a friss adattal a teljesítmény már nem igazán lóg ki egy három éve tartó, inkább lefelé mutató trendből:

Ugyanakkor az ágazat így is sokat mozdult el a tavaly augusztusi mélypontjáról. Olyannyira, hogy a viszonylag erős második negyedév 2025 első felét stagnálásra tudta javítani, vagyis az építőipar teljesítménye a 2024 első felében látottal megegyező. Jól mutatja a helyzetet, hogy ezt a stagnálást már jó hírnek kell tekinteni.

A második negyedévben egyébként az ágazat a számításaink szerint néhány tized százalékponttal még a GDP-növekedéshez is hozzá tudott járulni, ami ritka esemény mostanában.

Az építőipar kilátásai továbbra sem ragyogók, bár néhány egyedi tényező javítja a képet. A szektort továbbra is nyomasztja a szűk belső kereslet, a drága finanszírozás, az uniós forráshiány, a költségvetési fogyókúra. Ugyanakkor a korábbi évtizedek mintái alapján még a forrásszűke mellett is lehet arra számítani, hogy a választások felé közeledve megszaporodnak az állami finanszírozási projektek, illetve a szakértők egy része azt várja, hogy a 3%-os támogatott lakáshitel szeptemberi bevezetésével érkező új keresletre nem csak áremeléssel, hanem kínálati bővüléssel is reagál a lakáspiac. Igaz, ennek nyomait az építőipar teljesítményében néhány negyedévig még valószínűleg nem fogjuk látni.

Nagyjából ezt a képet vilantják fel a rendelési számok is. A jellemzően nagy állami projekteket takaró "egyéb építmények" körben megugrott a szerződésállomány, míg a jóval vegyesebb "épületek" csoportban nem látszik élénkülés. A két terület együtt igen visszafogott élénkülést mutat a rendelésekben, historikusan még mindig alacsonyan tartva a teljes állományt.

