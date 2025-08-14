Kezdődik! - Emelkedik a koronavírus örökítőanyaga a szennyvízben Magyarországon

A 32. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten enyhén emelkedik. Emelkedés tapasztalható Békéscsabán és Salgótarjánban. 20 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem volt tapasztalható
Az örökítőanyag koncentrációja Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán, Budapest északi, déli és központi mintáiban, valamint az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján
egyes ellátási területeken a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.
Azt is hozzáteszik ugyanakkor, hogy a tüneteket mutató megbetegedések előfordulásában érdemi, járványügyi jelentőséggel bíró változás nem várható.
A jelentés arról is szól, hogy a szennyvíz eredmények alapján az Influenza A fertőzések számának emelkedése a következő hetekben nem várható. Az influenzavírus előfordulásában érdemi, járványügyi jelentőséggel bíró változás nem várható.
Nyáron sem csak a szennyvízadat-megfigyelés működik. A hatóság tájékoztatója kitér arra, hogy a légúti fertőzések őszi-téli szezonjában működtetett a légúti figyelőszolgálat a 20. héten befejezte működését, azonban a légúti vírusfertőzések előfordulásának monitorozása érdekében az Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nyáron is végez klinikai és virológiai adatgyűjtést az influenzavírus, a SARS‑CoV‑2 és az RSV (légúti óriássejtes vírus) által okozott fertőzések előfordulásának figyelemmel kísérése érdekében. Nyáron a surveillance keretében 150 háziorvos, házi gyermekorvos szolgáltathat adatot.
Ezekből az adatokból kiderül: a légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt kórházak adatai alapján a súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt fölvett, betegek száma 33 fő volt, közülük intenzív (szubintenzív) ellátásban részesült 3 fő.
A sentinel háziorvosi rendszer is működik, ezek szerint 32 mintát küldtek be, amiből 3 volt SARS-CoV-2 pozitív. A kórházakba légúti fertőzés miatt bekerült betegek egyikénél sem mutatták ki a Covid-gyanút.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
