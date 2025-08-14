Kezdődik! - Emelkedik a koronavírus örökítőanyaga a szennyvízben Magyarországon

A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön.

A 32. naptári héten a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten enyhén emelkedik. Emelkedés tapasztalható Békéscsabán és Salgótarjánban. 20 ellátási területre stagnálás jellemző, csökkenés egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem volt tapasztalható

A szennyvízben mért SARS-CoV-2 kópiaszám országos, lakosságarányos súlyozott átlaga. A véletlenszerű ingadozások hatásának kiszűrése érdekében nem-parametrikus regressziós LOWESS (LOcally WEighted Scatter-plot Smoother) módszer felhasználásával létrehozott simított görbe (zöld). A piros pontok a nyers adatokat mutatják, a szürke sáv a 95%-os konfidencia-intervallumot jelöli. Forrás: NNGYK

Az örökítőanyag koncentrációja Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán, Budapest északi, déli és központi mintáiban, valamint az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján

egyes ellátási területeken a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.

Azt is hozzáteszik ugyanakkor, hogy a tüneteket mutató megbetegedések előfordulásában érdemi, járványügyi jelentőséggel bíró változás nem várható.

A SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentráció-kategóriája és a változás iránya a vizsgált szennyvíztisztító-telepekre érkező nyers szennyvízben. Forrás: NNGYK

A jelentés arról is szól, hogy a szennyvíz eredmények alapján az Influenza A fertőzések számának emelkedése a következő hetekben nem várható. Az influenzavírus előfordulásában érdemi, járványügyi jelentőséggel bíró változás nem várható.

Nyáron sem csak a szennyvízadat-megfigyelés működik. A hatóság tájékoztatója kitér arra, hogy a légúti fertőzések őszi-téli szezonjában működtetett a légúti figyelőszolgálat a 20. héten befejezte működését, azonban a légúti vírusfertőzések előfordulásának monitorozása érdekében az Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nyáron is végez klinikai és virológiai adatgyűjtést az influenzavírus, a SARS‑CoV‑2 és az RSV (légúti óriássejtes vírus) által okozott fertőzések előfordulásának figyelemmel kísérése érdekében. Nyáron a surveillance keretében 150 háziorvos, házi gyermekorvos szolgáltathat adatot.

Ezekből az adatokból kiderül: a légúti figyelőszolgálat keretében kijelölt kórházak adatai alapján a súlyos, akut légúti fertőzés (SARI) miatt fölvett, betegek száma 33 fő volt, közülük intenzív (szubintenzív) ellátásban részesült 3 fő.

A sentinel háziorvosi rendszer is működik, ezek szerint 32 mintát küldtek be, amiből 3 volt SARS-CoV-2 pozitív. A kórházakba légúti fertőzés miatt bekerült betegek egyikénél sem mutatták ki a Covid-gyanút.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio