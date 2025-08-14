Kiábrándító adat jött Romániából

Románia gazdasága a vártnál lassabban nőtt a második negyedévben - derült ki a csütörtökön közzétett adatokból. A kilátásokat csak tovább rontja a politikai instabilitás, az adóemelések és a lassuló európai gazdaság.

A román bruttó hazai termék 0,3%-kal nőtt a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest, ami elmaradt a Reuters által közölt 0,6%-os előrejelzéstől - derült ki a statisztikai hivatal adataiból.

Az Európai Unió és a NATO tagállamát politikai válság rázta meg a decemberben elmaradt és májusban megismételt elnökválasztást követően. A piaci zűrzavar megemelte a román hitelfelvételi költségeket, és a lej árfolyama zuhanni kezdett.

Miközben a piacok az elmúlt három hónapban stabilizálódtak, az új koalíciós kormány augusztus óta emelte az áfakulcsot és a jövedéki adókat, és további adóemelések és kiadáscsökkentések várhatók, miközben megpróbálja csökkenteni az EU legmagasabb költségvetési hiányát, és megakadályozni a befektetési szint alá történő leminősítést.

Mugur Isarescu, a román központi bank kormányzója a hét elején úgy nyilatkozott, hogy az uniós források lehívása az állami beruházások fellendítésére elengedhetetlen a gazdaság visszaesésének megakadályozásához.

A bank kizárta az idei kamatcsökkentést, mivel az adóemelések és a magasabb villamosenergia-árak felhajtják az inflációt.

Emellett az európai árukra kivetett 15%-os amerikai importvámok akár 0,2%-ot is lefaraghatnak az ország növekedéséből a legnagyobb romániai munkaadói szövetség, a Concordia becslése alapján.

Negyedéves alapon a gazdaság szezonálisan kiigazítva 1,2%-kal nőtt a második negyedévben.

Az adatok bontását szeptemberben teszik közzé.

A Reuters által megkérdezett elemzők ebben a hónapban azt prognosztizálták, hogy a román gazdaság idén összességében 0,9%-kal fog növekedni, ami kevesebb, mint a kormány által a 2025-ös költségvetés tervezésekor használt 2,5%-os becslés. A költségvetés felülvizsgálata még idén várható.

A lengyel és a szlovák GDP-növekedési adat is megjelent épp a napokban:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images