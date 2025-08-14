  • Megjelenítés
Kiakadtak a nyugdíjasok, a kormány ajtaján dörömbölnek
Gazdaság

Kiakadtak a nyugdíjasok, a kormány ajtaján dörömbölnek

Portfolio
"Nem tűrhetjük tovább az önellátásra képtelen idősek kiszolgáltatottságát" – szól a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának (NYUSZET) kiáltványa.

A NYUSZET szerint a Hajdú-Bihar megyében feltárt illegális idősotthon katasztrofális körülményei – zsúfoltság, lekötözés, folyadékmegvonás, nyugdíjak elvétele – nemcsak emberi méltóságot sértenek, de életet is veszélyeztetnek. A szervezet hangsúlyozza:

az alacsony jövedelmű idősek és családjaik nem tudják megfizetni a piaci áron vásárolható ellátást, miközben a közpénzből fenntartott és működtetett intézményeknél hosszúak a várólisták és munkaerőhiánnyal küzdenek.

Ez a helyzet nemcsak szégyen, hanem sürgős beavatkozást követelő válság – szögezi le az érdekképviseleti szervezet.

Indoklásuk szerint "felháborító, hogy az önellátásra képtelen idős emberek a legvédtelenebbek a méltatlan és illegális ellátás veszélyeivel szemben." Felidézik, hogy a Hajdú-Bihar megyében feltárt, engedély nélküli idősotthonban harminc embert zsúfoltak össze, közülük többen folyosókon vagy pincében éltek katasztrofális körülmények között. Előfordult, hogy lakókat lekötöztek, nem jutottak folyadékhoz, sőt, bankkártyájukat és nyugdíjukat is elvették a NAV vizsgálata szerint.

Köszönetet mondunk a NAV-nak, hogy ezt a helyzetet feltárta.

– hangsúlyozza a kiáltvány, hozzátéve: "A közpénzből fenntartott és működtetett intézetekben a munkaerőhiány és a hosszú várólisták miatt nincs reális, biztonságos alternatíva. Az alacsony bérezés és a szakmai megbecsülés hiánya tovább rontja az ellátás minőségét, és fokozza a kiszolgáltatottságot."

A NYUSZET a helyzet megoldására az alábbi lépéseket sürgeti:

  • Új ellátóhelyek létesítését, az összes dolgozó bérének, valamint és az ellátáshoz szükséges támogatás drasztikus emelését.
  • Csökkentené a rendszer terhelését, vagyis kevesebben jelentkeznének otthonba, ha fejlesztenék a házi gondozás -ápolást egyebek között azzal, hogy az otthoni ápolást vállaló családtagnak bért fizetnének és szolgálati viszonynak számítana a munkája.
  • Jövedelemtől és lakóhelytől függetlenül minden rászoruló számára biztosítsa a kormány az alapvető ellátásokat.
  • A szakmai ellenőrzési rendszer megerősítése, hogy az engedély nélküli működést már a kezdeti szakaszban le lehessen leplezni és szorítsák rá az illegális otthonokat a szabályos működésre vagy zárják be az ilyen helyeket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

