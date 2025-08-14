  • Megjelenítés
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Pénteken tovább csökkennek a kutakon a nagykereskedelmi árak - írja a holtankoljak.

A benzin és a gázolaj ellenértéke azonos mértékben ezúttal, bruttó 3-3 forinttal kerül majd kevesebbe.

A mai napon még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

  • 95-ös benzin: 583 Ft/liter
  • Gázolaj: 592 Ft/liter 
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

