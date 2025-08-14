Mélypontra került a szlovák gazdaság növekedése

A szlovák gazdaság növekedése jelentősen lelassult, a második negyedévben mindössze 0,1%-os bővülést ért el az előző negyedévhez képest, ami két és fél éves mélypontot jelent.

A csütörtökön közzétett adatok szerint éves összehasonlításban a szlovák gazdaság 0,4%-kal nőtt a második negyedévben, ami elmarad a Reuters által készített felmérésben szereplő 1,0%-os előrejelzéstől, és lassulást mutat az első negyedévi 0,9%-os növekedéshez képest.

A statisztikai hivatal közlése szerint a növekedést a belföldi kereslet támogatta. A részletes adatokat és további információkat szeptember 5-én teszik közzé.

A lengyel adat tegnap érkezett, ami továbbra is erőteljes növekedést jelez:

Forrás: Reuters