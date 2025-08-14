  • Megjelenítés
Gazdaság

Mélypontra került a szlovák gazdaság növekedése

Portfolio
A szlovák gazdaság növekedése jelentősen lelassult, a második negyedévben mindössze 0,1%-os bővülést ért el az előző negyedévhez képest, ami két és fél éves mélypontot jelent.

A csütörtökön közzétett adatok szerint éves összehasonlításban a szlovák gazdaság 0,4%-kal nőtt a második negyedévben, ami elmarad a Reuters által készített felmérésben szereplő 1,0%-os előrejelzéstől, és lassulást mutat az első negyedévi 0,9%-os növekedéshez képest.

A statisztikai hivatal közlése szerint a növekedést a belföldi kereslet támogatta. A részletes adatokat és további információkat szeptember 5-én teszik közzé.

A lengyel adat tegnap érkezett, ami továbbra is erőteljes növekedést jelez:

Kapcsolódó cikkünk

Bezzeg a lengyel gazdaság robbantott

Forrás: Reuters

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
romania-roman-zaszlo-europai-unio
Gazdaság
Kiábrándító adat jött Romániából
Pénzcentrum
Itt a legnagyobb Otthon Start buktató, ezzel kevesen számoltak: pofáraesés lehet a vége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility