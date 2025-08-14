Nagyon fut a szekér a szomszédunkban, az infláció is bezuhant

A tegnapi második negyedéves GDP-adat után ma is jó hírek érkezett Lengyelországból. Az Eurostat friss adatközléséből kiderült, hogy a második negyedévben tapasztalt 0,8 százalékos GDP-növekedés a komoly statisztikai kiigazításon áteső román adatot leszámítva a legjobb volt Európában.
Ezzel párhuzamosan pedig a fogyasztói árak növekedése is lassuló dinamikát mutat,
a júniusi 4,1 százalékról ugyanis múlt hónapban 3,1 százalékra mérséklődött az éves inflációs ráta.
A közgazdászokat nem érte váratlanul az 1 százalékpontos csökkenés, ennek fő oka ugyanis az volt, hogy a tavaly júniusban feloldott energiaár-korlátozások miatti hirtelen áremelkedés most esett ki a bázisból. Ezt támasztja alá az infláció termékcsoportok szerinti megbontása is, amelyből kiderül, hogy az energiaárak éves növekedési üteme a júniusi 12,8 százalékról 2,4 százalékra esett vissza. Az ING közgazdászai szerint ez körülbelül 1,2 százalékponttal csökkentette a teljes inflációs rátát.
A frissen közzétett adatok szerint a termékek és a szolgáltatások átlagos árnövekedési üteme egyaránt lassult júliusban, előbbi 3,2 százalékról 1,9-re, míg utóbbi 6,3-ról 6,2-re. Az ING becslése szerint az élelmiszer- és energiaárak változását nem tartalmazó maginfláció júliusban is a korábbi 3,4 százalékos szinten maradt.
Bár a szolgáltatás- és a maginfláció tartósan magas szintje óvatosságra intheti a jegybankot az árstabilitási célsávba (1,5-3,5 százalékos éves áremelkedés) süllyedő infláció lehetővé teszi a májusban megkezdett kamatcsökkentési ciklus folytatását. A lengyel jegybank idén májusban másfél év után nyúlt hozzá az irányadó kamathoz és csökkentette mértékét 5,75-ről 5,25 százalékra. Ezt júniusban egy újabb 25 bázispontos kamatvágás követte, melynek köszönhetően jelenleg 5 százalék az alapkamat mértéke.
A szakértők szerint a lengyel gazdaság inflációs kilátásai továbbra is kedvezőek, a fogyasztói áremelkedés üteme pedig a következő hónapokban várhatóan a jegybanki célsáv közepére (2,5 százalék) süllyed.
Az árnyomás fokozatos csökkenése az ING közgazdászai szerint elegendő teret biztosítanak a kamatcsökkentésre, így az elemzőház a monetáris tanács következő 3 kamatdöntő ülésén egyaránt 25 bázispontos kamatvágást vár.
