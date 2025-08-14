Nagyon megvették a magyar államkötvényeket

A 7 éves lejáratú, 2032/B sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 14,76 milliárd forint volt, így a lefedettség 148% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az összes papír % hozammal kelt el. A ma kialakult értékesítési átlaghozam éppen megegyezik azzal, amit ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál láthattunk.
A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 121,72 milliárd forint volt, így a lefedettség 811% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 45 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.
Az értékesített papírok hozama 6,93% és 6,96% között szórt, az átlaghozam 6,95% lett.
A ma kialakult értékesítési átlaghozam 3 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 2 ponttal volt kisebb.
Az 1 éves lejáratú, D260819 sorozatból az ÁKK 30 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 49,41 milliárd forint volt, így a lefedettség 165% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,1% és 6,2% között szórt, az átlaghozam 6,16% lett. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 5 ponttal volt nagyobb.
A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
|Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Meghirdetett mennyiség (m Ft)
|Benyújtott mennyiség (m Ft)
|Elfogadott mennyiség (m Ft)
|Max hozam
|Átlag hozam
|Min hozam
|2025-08-14
|10Y
|2035/A
|15 000
|121 719
|45 000
|6,96
|6,95
|6,93
|2025-08-14
|12M
|D260819
|30 000
|49 412
|30 000
|6,20
|6,16
|6,10
|2025-08-13
|6M
|D260218
|20 000
|25 864
|20 000
|6,19
|6,12
|6,00
|2025-08-12
|3M
|D251126
|20 000
|50 820
|20 000
|6,14
|6,09
|6,00
|2025-08-07
|5Y
|2031/B
|15 000
|70 601
|30 000
|6,66
|6,65
|6,64
|2025-08-07
|3Y
|2029/C
|10 000
|12 741
|10 000
|6,49
|6,46
|6,44
|2025-07-31
|20Y
|2051/G
|7 000
|7 119
|4 500
|7,58
|7,57
|7,55
|2025-07-03
|15Y
|2041/A
|10 000
|22 920
|10 000
|7,25
|7,24
|7,23
|2025-02-13
|30Y
|2051/G
|10 000
|14 610
|10 000
|6,97
|6,94
|6,93
|Adatok forrása: ÁKK.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
DKJ-t is értékesített az ÁKK
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 30 milliárd forintért hirdetett meg jegyzésre 12 hónapos diszkont kincstárjegyet a csütörtöki aukción.
Az elsődleges forgalmazók 49,4 milliárd forint értékben nyújtottak be ajánlatot, amelyből az ÁKK 30,0 milliárd forintot fogadott el. Az aukciós átlaghozam 6,16 százalék volt, 6 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam 6,11 százalék volt.
Címlapkép forrása: Getty Images
