Nagyon megvették a magyar államkötvényeket

Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek.

A 7 éves lejáratú, 2032/B sorozatból az ÁKK 10 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 14,76 milliárd forint volt, így a lefedettség 148% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az összes papír % hozammal kelt el. A ma kialakult értékesítési átlaghozam éppen megegyezik azzal, amit ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál láthattunk.

A 10 éves lejáratú, 2035/A sorozatból az ÁKK 15 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 121,72 milliárd forint volt, így a lefedettség 811% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 45 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be.

Az értékesített papírok hozama 6,93% és 6,96% között szórt, az átlaghozam 6,95% lett.

A ma kialakult értékesítési átlaghozam 3 bázisponttal alacsonyabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 2 ponttal volt kisebb.

Az 1 éves lejáratú, D260819 sorozatból az ÁKK 30 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 49,41 milliárd forint volt, így a lefedettség 165% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 6,1% és 6,2% között szórt, az átlaghozam 6,16% lett. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 5 ponttal volt nagyobb.

A 10 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása

Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam 2025-08-14 10Y 2035/A 15 000 121 719 45 000 6,96 6,95 6,93 2025-08-14 12M D260819 30 000 49 412 30 000 6,20 6,16 6,10 2025-08-13 6M D260218 20 000 25 864 20 000 6,19 6,12 6,00 2025-08-12 3M D251126 20 000 50 820 20 000 6,14 6,09 6,00 2025-08-07 5Y 2031/B 15 000 70 601 30 000 6,66 6,65 6,64 2025-08-07 3Y 2029/C 10 000 12 741 10 000 6,49 6,46 6,44 2025-07-31 20Y 2051/G 7 000 7 119 4 500 7,58 7,57 7,55 2025-07-03 15Y 2041/A 10 000 22 920 10 000 7,25 7,24 7,23 2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93 Adatok forrása: ÁKK.

DKJ-t is értékesített az ÁKK

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 30 milliárd forintért hirdetett meg jegyzésre 12 hónapos diszkont kincstárjegyet a csütörtöki aukción.

Az elsődleges forgalmazók 49,4 milliárd forint értékben nyújtottak be ajánlatot, amelyből az ÁKK 30,0 milliárd forintot fogadott el. Az aukciós átlaghozam 6,16 százalék volt, 6 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakult átlaghozamnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam 6,11 százalék volt.

