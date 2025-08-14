Októbertől indul a megújuló hőenergia származásigarancia-rendszere

A szabályozás célja, hogy hitelesen nyomon követhető legyen, honnan származik a hőenergia, és mekkora része származik megújuló forrásból.

A rendelet szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) - hasonlóan az áram- és megújuló gázokra vonatkozó származási garancia (GO) rendszerhez - elektronikus számlarendszert működtet, amelyben a távhőtermelők, az egyéb hőtermelők és a távhőszolgáltatók forgalmi számlát nyitnak. Ezen keresztül lehet kérni, nyilvántartani, átruházni és felhasználni a származási garanciákat.

A kiállított igazolás 1 megawattóra (MWh) megújuló alapú hőtermelést igazol,

és a termelési időszak végétől számítva 18 hónapig érvényes, ebből 12 hónapig forgalomképes, vagyis átruházható más távhőszolgáltatóra.

Portfolio Energy Investment Forum 2025 Kivételesen jó alkalmat biztosít a téma megismerésére és átbeszélésére a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvénye, a Portfolio Energy Investment Forum.

A rendelet szerint a rendszerbe való belépéshez

a hőtermelőknek megújuló energiaforrás alapú hőtermelői minősítést kell szerezniük a MEKH-től.

Ehhez részletes műszaki leírást, mérési adatokat, hiteles mérőberendezések adatait és független energetikai auditor igazolását kell benyújtani. A minősítés legfeljebb öt évig érvényes, és bármilyen lényeges változást azonnal jelezni kell a Hivatalnak.

A származási garanciát a MEKH a hitelesen mért, távhőrendszerbe betáplált hőmennyiség alapján állítja ki. Ez lehetővé teszi, hogy a távhőszolgáltatók igazolni tudják: a hálózatukba juttatott hő egy része vagy egésze megújuló forrásból származik. A garanciák piaci értékkel bírhatnak, mivel a távhőszolgáltatók – például környezetvédelmi vállalások vagy hatékony távfűtési minősítés teljesítése érdekében – vásárolhatnak más termelőktől ilyen tanúsítványokat.

A rendelet a távhűtésre is kiterjeszti a szabályokat, így a jövőben a hűtési célra használt, megújuló alapon előállított energia is igazolható lesz.

A rendszer 2025. október 1-jén élesedik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images