Októbertől indul a megújuló hőenergia származásigarancia-rendszere
Portfolio
A kormány új, országos szintű származásigarancia-rendszert vezet be a távhőszolgáltatás során felhasznált, megújuló energiaforrásból előállított hőre, valamint a távhűtésre - derül ki a tegnap éjjel megjelent 94. számú Magyar Közlönyből.

A szabályozás célja, hogy hitelesen nyomon követhető legyen, honnan származik a hőenergia, és mekkora része származik megújuló forrásból.

A rendelet szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) - hasonlóan az áram- és megújuló gázokra vonatkozó származási garancia (GO) rendszerhez - elektronikus számlarendszert működtet, amelyben a távhőtermelők, az egyéb hőtermelők és a távhőszolgáltatók forgalmi számlát nyitnak. Ezen keresztül lehet kérni, nyilvántartani, átruházni és felhasználni a származási garanciákat.

A kiállított igazolás 1 megawattóra (MWh) megújuló alapú hőtermelést igazol,

és a termelési időszak végétől számítva 18 hónapig érvényes, ebből 12 hónapig forgalomképes, vagyis átruházható más távhőszolgáltatóra.

A rendelet szerint a rendszerbe való belépéshez

a hőtermelőknek megújuló energiaforrás alapú hőtermelői minősítést kell szerezniük a MEKH-től.

Ehhez részletes műszaki leírást, mérési adatokat, hiteles mérőberendezések adatait és független energetikai auditor igazolását kell benyújtani. A minősítés legfeljebb öt évig érvényes, és bármilyen lényeges változást azonnal jelezni kell a Hivatalnak.

A származási garanciát a MEKH a hitelesen mért, távhőrendszerbe betáplált hőmennyiség alapján állítja ki. Ez lehetővé teszi, hogy a távhőszolgáltatók igazolni tudják: a hálózatukba juttatott hő egy része vagy egésze megújuló forrásból származik. A garanciák piaci értékkel bírhatnak, mivel a távhőszolgáltatók – például környezetvédelmi vállalások vagy hatékony távfűtési minősítés teljesítése érdekében – vásárolhatnak más termelőktől ilyen tanúsítványokat.

A rendelet a távhűtésre is kiterjeszti a szabályokat, így a jövőben a hűtési célra használt, megújuló alapon előállított energia is igazolható lesz.

A rendszer 2025. október 1-jén élesedik.

