Pokoli forróság után jön a fordulat Magyarországon: 10 fokot is zuhanhat a hőmérséklet

Pénteken is derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb helyenként képződhet kevés gomolyfelhő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 38 fok között várható.
Szombaton nappali gomolyfelhő-képződés várható sok napsütéssel, az északnyugati tájakon nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. A szél északnyugatira, északira fordul, az Észak-Dunántúlon több helyen megélénkül, néhol megerősödik, másutt többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 15 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken csak 10-14, míg a vízpartokon, a magasan fekvő helyeken akár 20-23 fok is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 39 fok között várható.
Vasárnap gomolyfelhős, napos időre van kilátás, helyenként - főként az ország keleti felén - záporral, zivatarral. Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon néhol megerősödik. A minimum-hőmérséklet 15 és 23, a csúcsérték 28 és 34 fok között valószínű.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt
Hírszerzési jelentés: egyetlen lépéssel állítaná maga mellé Trump elnököt Putyin
Már nagyon készül a találkozóra az orosz elnök.
Hernádi Zsolt, Surányi György, Mátrai Károly: alakul az őszi gazdasági csúcskonferencia előadóinak listája
Közeleg az október 7-ei időpont.
Csődből a milliárdos árbevételig: így fejlődik a legendás magyar ital márka
Sokaknak ismerősen cseng a név.
Hiába temették már el, még mindig él az orosz gazdaság
Az inflációs válság ellenére is van növekedés.
Itt lehet Európa válasza a kínai akkumulátorok előrenyomulására
Két céglegenda egyesül, hogy az elektromos autózás egy új modelljét hozzák el az EU-ba.
Gyerektelenségi adó helyett gyermekességi adó? Meglepő, mi a valós helyzet
Valójában nem a gyerektelenek támogatják a gyereknevelőket, hanem fordítva.
Verdiktet mondott az Európai Bizottság a magyarországi akkumulátorgyárról
Eldőlt a kelet-magyarországi államilag támogatott projekt sorsa
Lecsapott a Kalóriakirályra a NAV és a fogyasztóvédelem - Videón a foglalás
Lefoglalták a termékeit.
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Egyszerre két csapatnak - tisztességtelen játék a világ legnagyobb opciós piacán
A Jane Street kezdetben a hihetetlen magas, havi majdnem 8 millió forintos gyakornoki fizetéseiről híresült el. Az összeget egyedi stratégiák kidolgozására kapták a gyakornokok -... The post Egy
Égető kérdések Franciaország jövőjéről
A helyi infrastruktúrák és közszolgáltatások sebezhetőségének rendszerszintű felmérése nélkülözhetetlen a hatékony alkalmazkodáshoz.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.