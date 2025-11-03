  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

A szemünk előtt zajlik a hatalmas fordulat - Eddig tartott a forint nagy menetelése?

A 2025-ös év továbbra is a dollár gyengüléséről szól, majdnem 12%-kal értékelődött le az amerikai deviza az euróval szemben. Ugyanakkor egyre több az arra utaló jel, hogy a dollár elleni pozícionáltság mostanra olyan erős, hogy a piac a várható amerikai kamatcsökkentések ellenére is fordulhat. De mi lesz így a forinttal a következő hónapokban?

2025 nem a dollár éve (volt)

Az már majdnem biztos, hogy az idei év a dollár gyengülésével fog bevonulni a devizapiaci történelembe. Október végéig ugyanis az amerikai deviza majdnem 12%-kal gyengült az euróval szemben. Vagyis az egyik legfontosabb globális trend a dollár gyengülése, ami több okra vezethető vissza:

  • Az amerikai adóssággal és költségvetéssel kapcsolatos befektetői aggodalmak.
  • A vámháború miatti bizonytalanság.
  • Az európai gazdaságok költségvetési lazítása.
  • A korábbi túlpozícionáltság a dolláreszközökben, melynek jelentős része nem volt lefedezve.

Ezek a tényezők határozták meg az év első felét, azóta viszont

egyre inkább kirajzolódik a fordulat a piacon.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility