A szemünk előtt zajlik a hatalmas fordulat - Eddig tartott a forint nagy menetelése?

A 2025-ös év továbbra is a dollár gyengüléséről szól, majdnem 12%-kal értékelődött le az amerikai deviza az euróval szemben. Ugyanakkor egyre több az arra utaló jel, hogy a dollár elleni pozícionáltság mostanra olyan erős, hogy a piac a várható amerikai kamatcsökkentések ellenére is fordulhat. De mi lesz így a forinttal a következő hónapokban?

2025 nem a dollár éve (volt)

Az már majdnem biztos, hogy az idei év a dollár gyengülésével fog bevonulni a devizapiaci történelembe. Október végéig ugyanis az amerikai deviza majdnem 12%-kal gyengült az euróval szemben. Vagyis az egyik legfontosabb globális trend a dollár gyengülése, ami több okra vezethető vissza:

Az amerikai adóssággal és költségvetéssel kapcsolatos befektetői aggodalmak.

A vámháború miatti bizonytalanság.

Az európai gazdaságok költségvetési lazítása.

A korábbi túlpozícionáltság a dolláreszközökben, melynek jelentős része nem volt lefedezve.

Ezek a tényezők határozták meg az év első felét, azóta viszont

egyre inkább kirajzolódik a fordulat a piacon.