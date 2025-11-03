A szemünk előtt zajlik a hatalmas fordulat - Eddig tartott a forint nagy menetelése?

2025 nem a dollár éve (volt)
Az már majdnem biztos, hogy az idei év a dollár gyengülésével fog bevonulni a devizapiaci történelembe. Október végéig ugyanis az amerikai deviza majdnem 12%-kal gyengült az euróval szemben. Vagyis az egyik legfontosabb globális trend a dollár gyengülése, ami több okra vezethető vissza:
- Az amerikai adóssággal és költségvetéssel kapcsolatos befektetői aggodalmak.
- A vámháború miatti bizonytalanság.
- Az európai gazdaságok költségvetési lazítása.
- A korábbi túlpozícionáltság a dolláreszközökben, melynek jelentős része nem volt lefedezve.
Ezek a tényezők határozták meg az év első felét, azóta viszont
egyre inkább kirajzolódik a fordulat a piacon.
