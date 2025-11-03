Jelentősen változhat a kibercsalásokhoz kötődő kártérítési felelősség rendszere

  • Megjelenítés
Várhatóan idén év végéig megszületik a Payments Services Regulation (PSR), amely jelentős változásokat hoz majd a csalások elleni védekezésben és a felelősségi kérdésekben − mondta el Martinovic Boris, a Mastercard kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója a Portfolio Business podcast legújabb adásában. A szakember ezen túl beszélt a digitális euró bevezetése kapcsán felmerülő aggályokról, az edukáció és a technológia kibercsalások megelőzésében játszott szerepéről, valamint arról, hogy milyen innovációk alakíthatják át gyökeresen azt, hogyan és mivel fizetünk.
Portfolio Banking Technology 2025
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

